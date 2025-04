Ja Morant lidera, Grizzlies vence e elimina Mavericks

Ja Morant comandou a vitória do Memphis Grizzlies sobre o Dallas Mavericks, por 120 a 106, no último jogo do play-in da Conferência Oeste, nesta sexta-feira (18). A franquia do Tennessee garante vaga nos playoffs após um fim de temporada caótico com a demissão inesperada de Taylor Jenkins. Após trocar Por outro lado, após a troca de Luka Doncic, o time texano acaba seu ano de forma melancólica. Além disso, o Miami Heat garantiu vaga na pós-temporada vencendo o Atlanta Hawks.

O triunfo de Memphis foi comandado pelo seu trio de protagonistas. Morant anotou 22 pontos, assim como Desmond Bane. Jaren Jackson Jr também brilhou, marcando 24 pontos. O time dominou o duelo desde o início e freou as tentativas de reação do rival, sobretudo no terceiro quarto, quando a diferença chegou a cair.

Dallas também teve brilho de seu maior astro, com 40 pontos de Anthony Davis. Porém, apesar de um começo de segundo tempo melhor, a equipe não teve forças para reagir e conseguir um impulso final no Tennessee. Com muitos olhos sobre o GM Nico Harrison, uma campanha que começou com esperanças de título acaba em fracasso total.

Assim, o Grizzlies de Ja Morant encara o Oklahoma City Thunder na primeira rodada dos playoffs, após vencer o Mavericks. A série terá início no próximo domingo (20).

Então, confira os principais pontos do triunfo de Memphis sobre Dallas nessa sexta.

Um começo arrasador dita o ritmo de Memphis

A alta intensidade da equipe da casa nos dois lados da bola, foi fator chave para a vitória. O Grizzlies jamais cedeu lideranças ao Mavericks em todo o jogo e isso se deveu a um começo já muito forte. Para se ter uma noção, a equipe já liderava por 21 pontos no fim do primeiro período. Forçando erros de ataque, acelerando o jogo na transição e colocando seus melhores jogadores em vantagens, a equipe disparou desde o começo.

Mesmo com lesão, Morant brilha

Se você olha os números totais do duelo, vai reparar que o camisa 12 de Memphis até teve baixo aproveitamento, além de ter menos pontos do que Jaren Jackson Jr. Mas se você viu o jogo, viu o que o astro fez no primeiro quarto, mesmo enquanto mancava em alguns momentos. Foram 12 pontos, alguns roubos de bola, ótimos passes, acelerando na transição. O craque entendeu o jogo e a energia que seu time precisava para vencer.

Jackson cresce quando jogo aperta

O duelo só não esteve controlado por um breve momento. Após ter 25 pontos de frente no fim do segundo quarto, Memphis se viu vencendo por apenas sete no começo do terceiro quarto. Anthony Davis estava muito quente. Mas foi aí que Jaren Jackson Jr se elevou. No pior momento de seu time e vindo de um jogo bem ruim contra o Golden State Warriors, ele anotou 12 pontos no resto do período e liderou a recuperação da vantagem.

Zach Edey e Desmond Bane também vão bem

Após uma partida difícil contra o Warriors, Zach Edey foi vital na vitória de Memphis nessa noite. O pivô foi, acima de tudo, uma força na batalha de rebote ofensivos, com seis coletados. O time da casa que já tinha uma bela vantagem na batalha de turnovers, também dominou os rebotes em alguns momentos. Desmond Bane também marcou 22 pontos, se juntando a produção de Ja Morant e Jaren Jackson na vitória do Grizzlies sobre o Mavericks.

Anthony Davis e mais dez

Esse foi o retrato, sobretudo, do primeiro tempo do Mavericks. Davis marcou 22 pontos na etapa inicial enquanto todo o resto do time fez 27. Assim, mesmo com alto nível de produção, Dallas não conseguiu nenhum impulso suficiente que alterasse a grande vantagem de Memphis antes do intervalo. Alguns companheiros até apareceram no segundo tempo, mas não de forma suficiente para tirar a grande desvantagem. Ele ainda sentiu a perna no fim do jogo.

A falta de um armador

Desde que Kyrie Irving se lesionou e Dallas voltou a ter outras peças saudáveis no resto do elenco, o novo time titular sem armadores de ofício foi uma alternativa de Jason Kidd. Isso se intensificou ainda mais no play-in, com Spencer Dinwiddie e Jaden Hardy perdendo minutos, e apenas Brandon Williams e Dante Exum jogando. Por fim, a ausência de alguém que controlasse mais o ritmo, sobretudo no primeiro tempo com os milhões de erros de ataque, foi uma questão central.

Defesa também não convence

É óbvio que a execução ofensiva de Dallas também não ajudou a defesa. Afinal, os turnovers fizeram com que os visitantes estivessem sempre em situações de desvantagem com a forte transição rival. Porém, “a defesa que ganha títulos” de Nico Harrison jamais conseguiu a sequência necessária de boas posses para fazer o time voltar ao jogo. Por fim, Memphis sempre teve uma resposta.

Acima de tudo, melancolia

É impossível se ater a quadra com o fim da campanha texana. O momento em que Anthony Davis sente a perna e a câmera do canal ESPN focou na imagem de Nico Harrison perplexo, enquanto o time perdia por 20 pontos, foi simbólica para o momento. Um ano que começou com esperança de um segundo título, terminou em uma frustração épica. E por fim? Luka Doncic estreia amanhã pelo Los Angeles Lakers nos playoffs.

(10) Dallas Mavericks 106 x 120 Memphis Grizzlies (8)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 40 9 2 1 1 Klay Thompson 18 3 3 0 0 Brandon Williams 16 3 7 1 0 Naji Marshall 13 4 5 2 3 Max Christie 11 1 0 0 1

Três pontos: 12-38; Thompson: 4-11

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 24 7 4 0 1 Ja Morant 22 7 9 3 0 Desmond Bane 22 5 9 2 0 Zach Edey 15 11 1 0 2 Scotty Pippen Jr. 13 2 2 1 0

Três pontos: 13-31; Jackson: 4-5

Com drama e prorrogação, Heat elimina Hawks em Atlanta

Além da vitória do Grizzlies de Ja Morant sobre o Mavericks, o Miami Heat derrubou o Atlanta Hawks fora de casa e se garantiu nos playoffs por mais um ano. A equipe sai do torneio de play-in com sucesso pela terceira vez seguida. Enquanto isso, os donos da casa terminam o ano com sua segunda eliminação consecutiva na repescagem e muitas dúvidas.

A equipe da Flórida controlou o duelo, mas se viu diante de um cenário recorrente em 2024/25: Fechar jogos mal. Uma vantagem de 17 pontos no segundo período se transformou em uma desvantagem de seis a cinco minutos do fim do confronto. Mas dessa vez Miami buscou a reação e conseguiu sair com a vitória em um enorme fim de jogo de Tyler Herro. Por fim, três bolas triplas de Davion Mitchell fecharam o jogo em Atlanta.

O Hawks, por outro lado, sofreu para entrar no jogo, mas conseguiu a reação que pareceu lhe aproximar da vitória. Porém, nos últimos dez minutos, a equipe marcou apenas 16 pontos, enquanto o rival fez 31. Bem marcado por Mitchell, Trae Young cresceu mesmo no último quarto em meio ao bom momento do time, mas não conseguiu levar sua equipe aos playoffs. Onyeka Okongwu marcou 28 pontos e 12 rebotes, mas não foi o suficiente.

Agora, a franquia da Flórida vai encarar o Cleveland Cavaliers em série da primeira rodada do Leste que começa no próximo domingo.

(10) Miami Heat 123 x 114 Atlanta Hawks (8)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 30 8 7 0 0 Andrew Wiggins 20 8 8 0 0 Bam Adebayo 17 11 5 2 5 Davion Mitchell 16 3 5 0 0 Haywood Highsmith 12 10 3 2 0

Três pontos: 16-42; Herro 5-10

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 29 5 11 1 1 Onyeka Okongwu 28 12 1 3 1 Georges Niang 20 4 4 2 0 Caris LeVert 15 7 6 1 0 Dyson Daniels 11 10 4 3 0

Três pontos: 16-47; Okongwu: 4-8

