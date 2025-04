Ivica Zubac tem atuação inédita na carreira e quebra tabu no Clippers

Ivica Zubac coroou a melhor temporada da carreira com uma atuação histórica não só para si, mas para o Los Angeles Clippers também. O croata conseguiu o seu primeiro triplo-duplo na vitória contra o Houston Rockets: foram 20 pontos, 11 rebotes e dez assistências. E, com isso, tornou-se o primeiro pivô do time a fazer um TD em quase quatro décadas. Depois do jogo, ele admitiu que a marca exigiu uma “forçadinha”.

“Tyronn [Lue, técnico] queria me tirar de quadra, mas todos falaram que não. Então, ele me perguntou e pedi para ficar. Eu queria esse triplo-duplo, cara. Por isso, não importa o que ocorresse, disse para Bogdan [Bogdanovic] arremessar assim que recebesse um passe meu. ‘Faça isso e nunca mais vai ter que pagar um jantar’. Eu estou feliz que ele acertou”, contou o animado jogador, após a vitória por 134 a 117.

Zubac saiu de quadra com 20 pontos, 11 rebotes e dez assistências. O último atleta da posição a anotar um triplo-duplo no Clippers havia sido Benoit Benjamin, em março de 1989. Para a equipe, acima de tudo, a vitória foi importante para se recolocar na zona de classificação direta aos playoffs do Oeste. O pivô sabe que várias pessoas já olham para a tabela projetando os playoffs, mas ele encara tudo de uma forma diferente.

Publicidade

“Eu sou o tipo de jogador que, a princípio, não penso lá na frente. Só quero vencer todos os jogos que disputamos e vemos o que acontece no fim. Então, em uma situação como essa, não vejo muito segredo ou razão para sermos espertos: só temos que ganhar. É o que podemos controlar, por enquanto. Só ganhe os seus jogos e vai acontecer o que tiver que acontecer”, concluiu o atleta.

Leia mais sobre Ivica Zubac

Apoio interno

Ivica Zubac está em sua sétima temporada com o Clippers, mas algo mudou para que a carreira deslanchasse de vez. As médias de pontos (16,7), rebotes (12,6) e assistências (2,7) são as suas maiores marcas pessoais com sobras. Afinal, o que explica uma curva de crescimento tão alta. Para o pivô, um colega em particular merece crédito por essa ascensão que poucos imaginavam.

Publicidade

“Eu quis jogar com um armador como James Harden a minha vida inteira. É provável que seja um dos melhores jogadores da história operando em pick-and-rolls. Ele me passou muita confiança desde que começamos a atuar juntos. Mais do que isso, nós treinamos juntos durante as férias para criar entrosamento. Para mim, essa tem sido uma das melhores experiências possíveis”, contou o veterano.

A grande temporada de Zubac, no entanto, não se limita à produção ofensiva. O elenco faz campanha para que ele seja considerado para o prêmio de melhor defensor da liga também. “Várias pessoas diziam que não era um bom defensor. Diziam que não podia marcar, então sempre quis provar que estavam errados. E, certamente, significa muito ser reconhecido pelos meus companheiros e colegas”, finalizou.

Publicidade

Salto alto

Mas é verdade que a grande atuação de Zubac passou por um rival bem desfalcado. O Rockets não contou com quatro titulares, além do seu principal reserva. Os texanos já garantiram a segunda posição do Oeste e, por isso, só cumprem tabela. Seria normal, então, que o Clippers entrasse em quadra com “salto alto”. Lue, nesse sentido, achou a postura do time de Los Angeles exemplar.

“Nessa noite, o foco do time estava em ser profissional. Pois, não importa quem esteja em quadra, sempre vão ser profissionais e um bom time. A base jovem de Houston é muito boa, então não se pode subestimá-los. Aliás, não se pode subestimar nenhuma equipe nessa liga. Estávamos prontos desde a primeira posse, defendemos bem e não baixamos o ritmo em nenhum momento”, elogiou o treinador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA