Tyronn Lue defende Ivica Zubac no All-Star Game

Ivica Zubac vem sendo um dos destaques do surpreendente Los Angeles Clippers, enquanto as boas atuações renderam pedidos para que o pivô seja um All-Star nesta temporada. De fato, o croata vive a melhor fase de sua carreira e cresceu sua média de pontos e rebotes. Sendo assim, Tyronn Lue respondeu sobre o assunto e defendeu que para Zubac estar no Jogo das Estrelas, só precisa continuar em boa fase.

“Apenas continue fazendo o que já está fazendo. Jogue da maneira certa, jogue com intensidade, competindo”, explicou. “Você não pode obrigar os técnicos a te colocarem lá [All-Star Game], mas acho que eles veem o que ele tem feito e como progrediu como jogador. Todo ano, ele melhora… Ele tem sido incrível para nós. Isso é tudo o que realmente importa”.

Nesse sentido, a concorrência para que Ivica Zubac seja um All-Star no Oeste é brutal. Em princípio, o pivô precisa competir contra Nikola Jokic do Denver Nuggets e Anthony Davis do Los Angeles Lakers e ambos estão na corrida pelo título de MVP da temporada. Ou seja, as chances do croata do Clippers não são as melhores.

No entanto, o trabalho de Zubac no Clippers segue impecável e sua moral com Tyronn Lue é cada vez maior. À primeira vista, o pivô era dúvida para o duelo diante do Memphis Grizzlies. Porém, o croata acabou jogando por 40 minutos e foi determinante para a vitória do Clippers com um duplo-duplo de 20 pontos e 19 rebotes. Assim, Lue elogiou o comprometimento de seu atleta.

“Quero dizer, isso é quem ele é, sabe. Ele quer jogar todas as noites”, afirmou Lue. “Sabíamos que não poderia piorar, porque ele levou uma joelhada ou um chute na panturrilha, em vez de ter uma distensão ou algo assim. Então, sabíamos que, se ele pudesse suportar a dor, ficaria bem… Ele foi testar, entrou na quadra, como você disse, e passou de não jogar para atuar 40 minutos. Isso é quem ele é”.

Por fim, a evolução de Zubac tem sido um ponto vital para o sucesso do Los Angeles Clippers nesta temporada. Vale lembrar que a equipe tem como grande estrela o armador James Harden. Enquanto isso, Kawhi Leonard segue afastado e deve retornar ao time em breve. No momento, o Clippers ocupa a sexta posição do Oeste e está na frente de elencos badalados como Phoenix Suns, Los Angeles Lakers e Golden State Warriors.

