Em retorno a Dallas, Luka Doncic se emociona, brilha e Lakers bate Mavericks

Na primeira vez que Luka Doncic enfrentou seu ex-time no Texas, o Los Angeles Lakers bateu o Dallas Mavericks por 112 a 97, nesta quarta-feira (9). O esloveno se emocionou com as homenagens da franquia e da torcida antes do duelo. Então, no jogo, ele detonou sua antiga equipe com uma atuação de gala de 45 pontos e garantiu o Lakers nos playoffs. Além disso, a rodada da NBA ainda contou com mais nove jogos.

Los Angeles atingiu a sua 49ª vitória em 2024/25 e é o terceiro time do Oeste que assegura sua vaga na pós-temporada. Apesar de ainda poder ser alcançado pelo Memphis Grizzlies, que é o atual sétimo colocado, os confrontos diretos entre os times que perseguem a franquia na tabela garantem o time nos playoffs. O Lakers é o terceiro colocado da conferência. O próximo duelo será contra o Houston Rockets, na sexta-feira (11).

Vale destacar que é a primeira vez que a franquia da Califórnia garante a vaga direta desde o ano do último título em 2019/20. Afinal, todas as três participações desde então, vieram passando pelo play-in.

Dallas também jogava para garantir sua vaga no play-in sem depender do jogo do Phoenix Suns. Mas, com a derrota, a franquia segue com 38 vitórias em 80 partidas e garantiu que estará abaixo dos 50% de aproveitamento. Mesmo com a derrota, no entanto, a franquia conquistou sua vaga para a repescagem, já que o time do Arizona perdeu para o Oklahoma City Thunder. O próximo rival é o Toronto Raptors, também na sexta-feira.

Então, confira os principais pontos da vitória do Lakers sobre o Mavericks, no retorno de Luka Doncic a Dallas.

Luka e o ambiente

Desde que a troca aconteceu, poucos jogos atraíram tanta atenção e expectativa como o retorno de Luka Doncic ao Texas em Lakers x Mavericks. Antes do jogo, o camisa 77 chegou a chorar no banco de reservas enquanto recebia um vídeo tributo de Dallas. Além disso, suas cestas foram comemoradas em muitos momentos, sobretudo no começo da partida. Por fim, os gritos de “Fora Nico” atacando o GM Nico Harrison, se fizeram presentes.

Aliás, os torcedores receberam camisetas em homenagem e agradecimento ao astro esloveno. Então, até mesmo o ambiente estava ao lado do craque, o que não costuma ser o padrão em retornos de jogadores tão grandes.

Doncic e o jogo

Era pedra cantada: Luka Doncic estava motivado a acabar com o jogo entre Lakers x Mavericks. Foram 14 pontos logo no primeiro quarto, três bolas de três e um step-back que virou bola tripla na cara de Anthony Davis. Depois, ele anotou mais 17 no segundo período, chegando aos 31 pontos no intervalo. Melhor marcado, ele teve mais dificuldades no segundo tempo, mas apareceu nos momentos chave e matou uma bola tripla que praticamente matou o jogo nos segundos finais.

Leia mais!

LeBron e small-ball se destacam

Não foi uma noite tão quente do resto do Lakers como nos duelos recentes contra o Oklahoma City Thunder. LeBron James, no entanto, se juntou ao companheiro para anotar 27 pontos. A dupla, aliás, somou 72 pontos no jogo. Além disso, os minutos de Los Angeles jogando sem pivôs com Dorian Finney-Smith, Austin Reaves e Rui Hachimura ao lado da dupla foram muito bons. Os reservas foram superados pelo banco de Dallas, mas os titulares garantiram a vitória.

Enquanto Doncic brilhou, Davis foi abaixo

Anthony Davis não conseguiu ter um jogo brilhante ao reencontrar seu ex-time pela primeira vez. Vale lembrar que ele não estava presente no jogo entre eles em Los Angeles há algumas semanas. O trabalho coletivo de Los Angeles foi ótimo e mesmo tendo apenas 14 minutos de Jaxson Hayes na quadra, a equipe conseguiu limitar o craque. Davis terminou com apenas 13 pontos em 13 arremessos. Por fim, flertou com um triplo-duplo. Ele não teve uma noite tão boa quanto Luka Doncic em Lakers x Mavericks.

Enquanto ataque foi bem, Dallas competiu

O primeiro tempo do Mavericks, sobretudo, foi muito bom. Mesmo com Luka Doncic explosivo do outro lado, a equipe da casa teve vários momentos de liderança. A maior delas foi de seis pontos no começo do segundo quarto. Enquanto o ataque conseguiu ter ritmo, o time competiu. Porém, após marcar 57 pontos no primeiro tempo, o time foi limitado a apenas 40 na segunda parte. Salvo uma sequência entre o fim do terceiro período e o começo do último, a equipe esteve abaixo.

Naji Marshall é destaque

Em meio a um time que não conseguiu muito ritmo ofensivo, Naji Marshall acabou sendo um destaque. O ala anotou 23 pontos e ainda distribuiu oito assistências que se transformaram em mais 17 pontos. Apesar de cair junto com o time e não marcar nenhum ponto no último período, foi ele quem liderou os melhores momentos da equipe no duelo. Porém, não foi o suficiente para vencer Los Angeles.

(49-31) Los Angeles Lakers 112 x 97 Dallas Mavericks (38-42)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 45 8 6 4 0 LeBron James 27 7 3 1 0 Rui Hachimura 15 2 2 1 0 Austin Reaves 11 4 4 1 0 Dorian Finney-Smith 5 5 5 1 0

Três pontos: 12-36; Doncic: 7-10

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Naji Marshall 23 4 8 1 0 PJ Washington 14 5 3 2 1 Anthony Davis 13 11 6 0 1 Max Christie 11 3 3 1 2 Daniel Gafford 10 6 3 0 2

Três pontos: 9-26; Washington: 3-7

Outros jogos

Além da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o Mavericks de Anthony Davis, a rodada dessa quarta ainda contou com mais nove jogos. Então, confira os outros resultados e box-scores da noite de NBA.

(59-21) Boston Celtics 76 x 96 Orlando Magic (40-40)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Payton Pritchard 15 4 10 1 0 Baylor Scheierman 15 5 3 1 0 Luke Kornet 14 3 1 1 1 Neemias Queta 11 7 2 0 2 Sam Hauser 10 3 0 0 0

Três pontos: 7-40; Norris: 2-4

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 23 8 2 2 0 Cole Anthony 18 8 3 0 0 Paolo Banchero 15 4 6 0 0 Wendell Carter Jr. 8 3 1 1 0 Goga Bitadze 6 7 2 0 0

Três pontos: 16-45; Anthony: 5-10

(24-56) Philadelphia 76ers 122 x 103 Washington Wizards (17-63)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Jeff Dowtin 30 0 3 4 1 Lonnie Walker IV. 24 0 1 1 0 Quentin Grimes 17 11 7 2 1 Adem Bona 17 9 0 0 2 Jared Butler 13 6 4 1 0

Três pontos: 16-50; Dowtin: 4-7

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Tristan Vukcevic 24 6 0 0 0 Justin Champagnie 14 12 1 2 1 Colby Jones 13 7 4 2 0 Kyshawn George 13 4 2 0 0 Bub Carrington 12 4 6 0 0

Três pontos: 10-33; Vukcevic: 3-4

(19-61) Charlotte Hornets 96 x 126 Toronto Raptors (30-50)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Nick Smith Jr. 28 6 10 0 0 Jusuf Nurkic 26 9 4 0 0 Tidjane Salaun 9 6 0 0 0 Wendell Moore Jr. 9 2 1 1 0 DaQuan Jeffries 7 6 1 0 0

Três pontos: 11-35; Smith: 6-9

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Jared Rhoden 23 7 4 0 0 Jonathan Mogbo 17 10 11 3 0 Scottie Barnes 17 11 5 0 1 AJ Lawson 14 6 7 1 0 Orlando Robinson 9 12 3 0 0

Três pontos: 19-52; Rhoden: 3-5

(36-44) Miami Heat 111 x 119 Chicago Bulls (37-43)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 30 4 4 1 0 Bam Adebayo 18 6 3 1 0 Davion Mitchell 17 3 8 4 1 Andrew Wiggins 14 6 5 1 0 Kel’el Ware 12 7 1 1 1

Três pontos: 12-33; Wiggins: 3-6

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Josh Giddey 28 16 11 2 3 Kevin Huerter 22 4 7 1 0 Nikola Vucevic 20 11 8 2 1 Coby White 18 5 4 0 1 Matas Buzelis 17 4 0 1 1

Três pontos: 14-37; Huerter: 4-9

(35-45) Portland Trail Blazers 126 x 133 Utah Jazz (17-63)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Shaedon Sharpe 37 7 5 2 0 Rayan Rupert 19 4 2 2 0 Toumani Camara 16 6 2 2 1 Jabari Walker 15 6 0 1 0 Matisse Thybulle 12 4 6 2 0

Três pontos: 11-45; Sharpe: 6-12

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Filipowski 30 18 5 3 1 Brice Sensabaugh 22 4 4 3 0 Keyonte George 18 6 6 1 0 Oscar Tshiebwe 17 10 0 0 0 Collin Sexton 15 0 5 2 0

Três pontos: 15-36; Sensabaugh: 6-10

(33-47) San Antonio Spurs 114 x 111 Golden State Warriors (47-33)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Keldon Johnson 21 8 2 1 0 Stephon Castle 21 3 5 2 1 Harrison Barnes 20 4 2 1 0 Julian Champagnie 14 4 4 0 2 Chris Paul 12 5 4 1 0

Três pontos: 18-46; Barnes: 6-9

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 30 8 3 2 0 Jimmy Butler 28 4 7 2 0 Draymond Green 13 9 8 2 1 Buddy Hield 12 4 1 0 0 Jonathan Kuminga 12 3 1 0 0

Três pontos: 16-48; Curry: 5-14

(66-14) Oklahoma City Thunder 125 x 112 Phoenix Suns (35-45)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Williams 33 7 5 3 0 Chet Holmgren 22 10 4 0 0 Alex Caruso 19 5 3 5 0 Aaron Wiggins 17 5 3 1 0 Kenrich Williams 13 4 4 0 1

Três pontos: 12-30; Williams: 4-5

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Bradley Beal 25 1 4 1 0 Devin Booker 20 6 14 1 0 Collin Gillespie 17 6 4 2 0 Ryan Dunn 13 7 0 2 0 Royce O’Neale 11 1 2 1 2

Três pontos: 15-42; Beal: 4-8

(48-32) Denver Nuggets 124 x 116 Sacramento Kings (39-41)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Christian Braun 25 4 2 0 1 Aaron Gordon 21 3 5 0 0 Michael Porter Jr. 21 5 2 1 0 Nikola Jokic 20 12 11 4 0 Jalen Pickett 18 1 4 1 0

Três pontos: 13-34; Pickett: 5-7

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 27 0 11 0 0 DeMar DeRozan 22 4 4 0 1 Keon Ellis 20 6 2 1 2 Trey Lyles 17 9 4 0 0 Domantas Sabonis 13 12 2 0 1

Três pontos: 16-36; Ellis: 6-11

(52-28) Houston Rockets 117 x 134 Los Angeles Clippers (48-32)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Reed Sheppard 20 5 4 2 0 Jeff Green 19 3 2 1 0 Tari Eason 17 5 2 1 1 Aaron Holiday 16 2 4 0 0 Cam Whitmore 14 5 2 0 0

Três pontos: 20-40; Sheppard: 6-10

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 35 3 10 2 0 Kawhi Leonard 22 10 4 3 0 Ivica Zubac 20 11 10 1 0 Bogdan Bogdanovic 16 3 5 1 0 Nicolas Batum 15 3 0 0 0

Três pontos: 19-37; Harden: 5-11

