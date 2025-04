Ivica Zubac: “Clippers não está satisfeito em chegar aos playoffs”

O Los Angeles Clippers, certamente, foi uma das surpresas positivas da temporada. A saída do astro Paul George abaixou as expectativas em torno dos angelinos, mas eles contrariam todas as projeções. O time venceu 50 partidas e, com isso, garantiu a sua classificação direta no Oeste. Chegar aos playoffs pode parecer o sucesso por si só para o Clippers, mas Ivica Zubac avisa que não para por aí.

“Desde o começo do ano, um dos nossos objetivos era chegar aos playoffs. Então, isso é um marco importante para o grupo. Mas, ao mesmo tempo, ninguém está contente ou satisfeito em nosso vestiário só com isso. Nós estamos felizes, acima de tudo, por não termos que disputar o play-in. Agora, queremos ir mais longe na pós-temporada”, cravou o pivô, depois da vitória contra o Golden State Warriors.

O rendimento do Clippers no fim da temporada dá margem para o elenco sonhar alto. A equipe venceu 15 das últimas 17 partidas e, assim, disparou na classificação do Oeste. Apesar da quinta posição na conferência, o time só ficou dois jogos atrás do segundo colocado. Zubac sabe que os californianos ainda não são vistos como candidatos ao título, mas está pronto para chocar o mundo mais uma vez.

“Todos duvidavam da nossa capacidade de estar aqui. Havia gente que nos projetou com 30 vitórias no início da campanha, por exemplo. Nós vencemos 50 jogos e conseguimos a vaga direta. A sensação de provar que todo mundo estava errado é boa demais. Nós sabemos, no entanto, que há mais trabalho a fazer. Não termina aqui”, reforçou o jogador da seleção da Croácia.

Primeira rodada

O primeiro confronto do Clippers nos playoffs será um grande desafio para Ivica Zubac. Do outro lado, afinal, vai estar o Denver Nuggets de Nikola Jokic. É fato que o titular angelino tem sido apontado como um dos melhores defensores do craque sérvio nos últimos anos. Mas, no fim das contas, o que é marcá-lo bem? Mesmo com essa boa reputação, o croata admite que tem uma missão quase impossível pela frente.

“Denver vai ser um adversário duro, pois Nikola é incrível. É o melhor jogador da liga na atualidade, certamente. Ele tem muitos recursos, então vamos ter que usar abordagens variadas para tentar limitá-lo. Não há uma fórmula mágica contra esse cara. Acho que o foco vai ser fundamental porque é uma missão dura demais”, reconheceu o jogador de 28 anos.

Zubac é um candidato sério a estar em um dos times ideais de defesa da temporada. No entanto, contra Jokic, entende que vai ser necessário um esforço que vai muito além só dele. “Eu acho que até temos alguns trunfos e vantagens para tentar marcar Nikola. Por isso, tenho certeza de que os nossos técnicos vão nos preparar muito bem para a primeira partida da série”, finalizou.

Boa defesa

Zubac tem vasta experiência jogando contra Jokic na NBA. Foram 32 jogos na carreira, por enquanto, sendo que sete deles aconteceram em playoffs. O sérvio registra médias de 23,6 pontos, 12,0 rebotes e 6,6 assistências nos duelos contra o croata. Dentro de quadra, afinal, o que faz marcar o três vezes MVP da liga tão difícil? Em 2022, o titular do Clippers discutiu o assunto em detalhes durante uma entrevista.

“Nikola é um dos adversários mais duros da liga porque é traiçoeiro. Você crê que está o marcando bem e, então, ele acerta o arremesso mais difícil que pode imaginar. Ele é tão talentoso que marcá-lo no um contra um é impossível. E, assim que tenta uma dobra, o homem vê a quadra com perfeição. Às vezes, você simplesmente aceita tomar 40 pontos dele para não ceder 15 assistências”, contou o pivô, na época.

