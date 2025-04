“Confio mais no Clippers do que no Lakers nos playoffs”, afirma analista da NBA

Os dois times de Los Angeles já estão garantidos na pós-temporada nesse ano. O Lakers assegurou uma vaga direta nos playoffs da NBA, enquanto o Clippers só depende de si para também ficar no TOP 6 do Oeste. Todos sabem que o lado roxo e dourado é sempre mais badalado. Está à frente na tabela e, além disso, ganhou o reforço de Luka Doncic. Mas, para Kendrick Perkins, o time mais confiável da cidade atua no Intuit Dome.

“Dos dois, na verdade, eu confio mais no Clippers. [James] Harden faz uma temporada incrível na armação. Ivica Zubac tem média de duplo-duplo com ótima defesa. A maior novidade, no entanto, é Kawhi Leonard. Ele está saudável e até foi eleito como melhor jogador da semana. Além disso, Tyronn Lue é um dos melhores treinadores da liga”, opinou o analista da ESPN.

Apesar da pouca badalação, de fato, o Clippers (5) só está um jogo atrás do Lakers (3) na classificação. Mais do que isso, a fase atual é muito boa: o time venceu nove dos últimos dez jogos. Foram 14 vitórias nas 16 partidas mais recentes que disputou, com 11 delas vindo por dígitos duplos de vantagem. Enquanto isso, no mesmo período, o rival local ganhou só dez jogos.

“O Clippers possui um grupo de coadjuvantes confiável que está jogando em alto nível. Nicolas Batum, por exemplo, está muito bem. Derrick Jones ajudou Dallas para que chegassem às finais no ano passado. E até Patty Mills teve boas atuações saindo do banco. Por isso, estou mais confiante nesse time do que no Lakers”, reforçou o ex-jogador da NBA.

Kriptonita

Colega de Perkins na cobertura de NBA da ESPN, Bobby Marks não disse quem lhe deixa mais confiante nos playoffs entre Lakers e Clippers. Mas seguiu o ex-jogador nos elogios aos comandados de Lue. O comentarista lembrou que, no início da temporada, a equipe tinha baixas expectativas por causa de lesões e mudanças no elenco. Os resultados são sinal de um time que, acima de tudo, não precisa de afirmação externa.

“Esse time recebeu muitas críticas na última offseason porque deixou Paul George sair por nada. Todos imaginavam que estariam na loteria, mas aqui estamos. Possuem um elenco bem equilibrado e, ao mesmo tempo, dois ‘fechadores’ de jogos como James e Kawhi. Ivica pode estar entre os finalistas de defensor do ano. E, bem como Kendrick, acho Tyronn um dos melhores da liga”, exaltou o comentarista.

Qualquer time que queira ser campeão do Oeste, provavelmente, vai ter que enfrentar o Oklahoma City Thunder. E, a princípio, Marks vê o Clippers com um trunfo para o duelo hipotético. “Derrick Jones pode ser a ‘kriptonita’ de Oklahoma City, pois pode defender armadores altos e alas. Ele estava com Dallas no ano passado e foi importante naquela série. Então, coloco muitas fichas nessa equipe mesmo”, concluiu.

Sem egoísmo

O Clippers pode não se destacar quando o assunto é favoritos ou mesmo candidatos ao título. Mas há um aspecto em que, talvez, seja a referência na liga: elenco homogêneo. O time é um dos raros casos de grupo com três atletas registrando média superior a 20 pontos por partida. Bogdan Bogdanovic chegou à equipe no meio da temporada e ficou impressionado, acima de tudo, com o senso coletivo dos angelinos.

“Eu estou empolgado com a forma como estamos evoluindo, em particular, na defesa. Esse grupo está trabalhando na confiança mútua e acho que tudo começa por aí. Nós sabemos que liderança é importante, mas não existe egoísmo dentro desse vestiário. Um atleta diferente se destaca a cada noite e todos estamos prontos para segui-lo. É esse tipo de confiança que vamos precisar lá na frente”, projetou o sérvio.

