Ideia de troca “salva” Giannis Antetokounmpo no Bucks

O Milwaukee Bucks pode ter que lidar em breve com a troca de Giannis Antetokounmpo. Por enquanto, o grego parece estar inclicado a ficar em Wisconsin por mais uma temporada. No entanto, a saída inesperada de Damian Lillard e os fracassos nos últimos playoffs ameaçam cada vez mais a relação entre o duas vezes MVP e a franquia.

Continua após a publicidade

Porém, uma troca poderia mudar o cenário de Giannis Antetokounmpo em Milwaukee. De acordo com Jackson Caudell, da Sports Illustrated, o Bucks poderia tentar negociar com o Miami Heat por Tyler Herro. Desse modo, receberia um armador de qualidade para melhorar o ataque em 2024/25.

A troca entre Milwaukee Bucks e Heat teria também o Atlanta Hawks. Para receber Herro, Milwaukee teria que abrir mão Kyle Kuzma, AJ Green e Andre Jackson Jr., além de ao menos uma escolha de primeira rodada.

Continua após a publicidade

O negócio, ainda assim, seria possível graças à dispensa de Damian Lillard. Ao liberar o astro, Milwaukee parcelou os US$112.6 milhões restantes do contrato e abriu espaço no teto salarial. Mesmo com a chegada de Myles Turner, por US$108.9 milhões, não seriam necessárias grandes manobras para o Bucks receber o salário de Herro na troca.

O preço, além disso, não é muito elevado. Kyle Kuzma, visto como o principal ativo no pacote, não teve sucesso na primeira temporada com Milwaukee. Embora tenha chegado justamente para elevar o nível rumo aos playoffs, ele teve as piores médias desde que saiu do Los Angeles Lakers, com 14.5 pontos, 5.6 rebotes e 2.2 rebotes.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Além disso, a troca teria como motivo central a permanência de Giannis Antetokounmpo no Bucks. Desde a queda nos playoffs de 2025, o grego não esconde que está insatisfeito. O problema, aliás, ficou ainda maior com a saída de Damian Lillard, da qual o grego nem foi consultado antes de acontecer.

Tyler Herro, assim, seria uma compensação para a saída de Lillard. No ano passado, ele viu a melhor fase regular da carreira, até mesmo estreando no All-Star game. Em 77 jogos, ele teve médias de 23.9 pontos, 5.5 assistências e 5.2 rebotes, além de 3.3 cestas de três pontos convertidas por partida.

Continua após a publicidade

Na troca com o Bucks, por sua vez, o Heat focaria no longo prazo. Desde que negociou Jimmy Butler, Miami vive um momento incerto e poderia focar em uma reconstrução, ao receber escolhas de Draft e ativos como Kuzma e Green.

Portanto, confira a sugestão de troca para o Bucks conseguir Herro:

Bucks recebe: Tyler Herro

Heat recebe: Kyle Kuzma, AJ Green, escolha de primeira rodada de 2031 (via Bucks) e troca de escolhas em 2032

Hawks recebe: Andre Jackson Jr.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA