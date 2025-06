Ideia de troca coloca Jaylen Brown no Nets

O Boston Celtics pode ter problemas para manter o estrelado elenco para a próxima temporada. Em 2025/26, o time 18 vezes campeão da NBA pode ter uma folha salarial de quase US$224 milhões, sendo um recordo em contratos ativos na liga. Desse modo, para evitar multas multimilionárias, pode ter que trocar parte do elenco. Andy Bailey, do Bleacher Report, detalhou que uma das opções pode ser a troca de Jaylen Brown para o Brooklyn Nets.

Na sugestão, Bailey sugere que o Nets envie Cam Thomas, Noah Clowney e três escolhas de primeira rodada por Brown. Desse modo, o Celtics conseguiria boas peças para aumentar as opções no elenco, enquanto Brooklyn teria o atual MVP das finais em seu plantel para atrair outros nomes de peso.

“A troca de Brown parece muito improvável. Porém, enviá-lo em uma negociação que libere espaço na folha salarial pode colocar Boston mais próximo de escapar das temidas multas da NBA. E, embora esse troca não ofereça tanta ajuda imediata quantro outra já mencionada, ela dando ao Celtics várias escolhas de Draft que podem ser usadas no futuro”, disse Bailey.

Na próxima fase regular, Jaylen Brown receberá mais de US$53 milhões em salários. Desse modo, será o 11º jogador mais bem pago da NBA no ano. As médias de 22.2 pontos, 5.8 rebotes e 4.5 assistências, porém, podem não justificar o investimento para o Celtics em 2025/26, considerando o impacto na folha salarial.

Em uma troca para o Nets, por outro lado, Jaylen Brown enfim seria a grande estrela de um elenco. Assim, poderia elevar suas médias para tentar justificar o alto salário que ele receberá no ano que vem. Brooklyn, enquanto isso, enfim teria uma estrela de alto nível em seu elenco, após as saídas de Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harden.

“Do lado do Nets, os fãs não ficariam empolgados em ver três escolhas de primeira rodada por um contrato pesado como o de Brown. No entanto, não há uma estrela no elenco atual. Brown, neste contexto, como principal pontuador da equipe, quase certamente seria um All-Star indiscutível nos próximos anos”, completou Bailey.

Aos 28 anos, Jaylen Brown tem médias de 19 pontos, 5.3 rebotes e 2.6 assistências na carreira.

