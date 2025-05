Ícone do Celtics, Brian Scalabrine vê eliminação justa contra o Knicks

Para Brian Scalabrine, ex-jogador do Boston Celtics, a eliminação da equipe para o New York Knicks foi justa. O time de Massachusetts teve melhor campanha na temporada, mas não confirmou isso em quadra. A equipe até começou com boas vantagens nas primeiras partidas. No entanto, o Knicks virou em ambos os jogos. Depois disso, então, abriu 3 a 1, e para piorar, Jayson Tatum se lesionou. Scalabrine, então, falou sobre os confrontos.

“Eu acho que foi justo. Isso porque houve vezes em que eles desrespeitaram a série. Eles venceram o Knicks quatro vezes na temporada regular, e agora, onde as coisas eram sérias, não foi o suficiente. Eles não levaram a série, mesmo com as vantagens nos jogos 1 e 2. Perderam a vantagem, e desrespeitaram o Knicks”.

Pela campanha na fase regular, o Celtics era favorito para vencer o Knicks, como disse Brian Scalabrine. No entanto, más atuações, vantagens perdidas, e a lesão de Tatum, fizeram a equipe ser eliminada. Agora, Boston terá uma offseason movimentada. Afinal, sem seu principal jogador pode haver um novo planejamento. Isso porque se não trocar ninguém, terá a maior folha salarial na história da liga.

Publicidade

Leia mais!

Série contra o Knicks

O Celtics perdeu os jogos 1 e 2 mesmo abrindo largas vantagens. No jogo 3, ensaiou uma recuperação, mas o jogo 4 voltou ao normal. Dessa forma, o Knicks já tinha uma boa vantagem quando Jayson Tatum saiu lesionado. O craque só deve voltar no ano que vem, e promete ser um desfalque importante para Boston.

No jogo 5, Derrick White e Jaylen Brown até tentaram manter o Celtics na partida , e conseguiram. Contudo, chegado o jogo 6, New York conseguiu fazer valer da ausência de Tatum e fechou a série. Aliás, seis dos oito jogadores do Knicks passaram dos dez pontos

Publicidade

O Knicks vai pegar o Indiana Pacers nas finais de conferência. A série começa na próxima quarta-feira (21). Para o Celtics, sobra o início do planejamento da vida sem Jayson Tatum e possíveis trocas na offseason.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA