Heat sonha com troca por Zion Williamson, diz jornalista

De acordo com o jornalista Andy Bailey, do site Bleacher Report, a direção do Miami Heat gostaria muito de fazer uma troca pelo astro Zion Williamson. O jogador, de 25 anos, seria o principal alvo do time da Flórida, mas depende de alguns fatores. Entre eles, a inconsistência física do ala-pivô.

Isso porque Zion Williamson perde jogos por lesões com muita frequência e o Heat não quer correr riscos de ir atrás de um jogador com salário alto e não estar disponível. No entanto, ele vinha participando normalmente de jogos da pré-temporada e da fase regular. Só que contra o Boston Celtics, por dores no pé, ficou fora mais uma vez.

“Tem mais risco aqui, pois Zion Williamson tem um histórico de lesões. Mas existe muito potencial de recompensa, também”, escreveu Bailey. “Zion, sob o comando de Erik Spoelstra como técnico, pode se tornar o superastro que parecia ser no começo de sua carreira na NBA“.

Primeira escolha do Draft de 2019, Zion vai receber US$39.4 milhões em 2025/26 e tem vínculo com o New Orleans Pelicans até 2027/28. A questão é que seu time passou por mudanças na diretoria e existe muita confiança de que ele vai conseguir jogar normalmente. Então, caso o Heat tente qualquer tipo de troca pelo ala, vai esbarrar em uma resistência por parte do Pelicans.

É fato que o Heat vem em busca de um grande nome para a franquia, especialmente depois da troca de Jimmy Butler para o Golden State Warriors, mas Zion Williamson seria aquele que a direção mais gosta. Aliás, o interesse por parte da equipe de Miami vem de longa data, quando os primeiros rumores sobre uma negociação começaram, há cerca de quatro anos.

Hoje, para o Heat conseguir uma troca por ele, seria necessário envolver várias escolhas de Draft, além de jogadores que possam contribuir imediatamente. Para os próximos anos, Miami possui todas as suas picks, exceto a de 2027, pois está com o Charlotte Hornets (proteção top 14).

Desde que chegou à NBA, Zion Williamson jamais jogou os playoffs. Nas campanhas de 2021/22 e 2023/24, o Pelicans até se classificou e caiu na primeira rodada, mas o jogador estava fora por lesões. Na última temporada, por exemplo, o time quis montar um trio com Dejounte Murray, Brandon Ingram e ele. No entanto, os três jamais conseguiram jogar juntos. Meses depois, Ingram saiu em troca para o Toronto Raptors.

Em dois jogos em 2025/26, Williamson possui médias de 27.0 pontos, 9.5 rebotes, 6.0 assistências, 4.0 roubos de bola, além de 46.2% nos arremessos de quadra.

