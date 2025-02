Grant Hill relembra “quase” jogar em time dos sonhos na NBA

Grant Hill foi o “rosto” do time do Detroit Pistons nos anos 90 da NBA. No entanto, após anos parando na primeira rodada da pós-temporada, ele assinou com Orlando Magic. Na equipe da Flórida, ele esteve ao lado de Tracy McGrady e por pouco não jogou também com Tim Duncan.

A lenda do San Antonio Spurs esteve próximo do Magic no início dos anos 2000. Segundo Hill, inclusive, o duas vezes MVP chegou a visitar Orlando. Portanto, o time por pouco não teve um dos melhores trios da época, que seria capaz de ameaçar a dinastia de Kobe Bryant e Shaquille O’Neal no Los Angeles Lakers.

“Tim, na minha opinião, teve uma ótima visita. Quando voltamos para nossas respectivas cidades depois da visita, parecia que ele estava dentro do projeto. Parecia que ele estava considerando deixar San Antonio para ir para Orlando.

O time dos Sonos do Magic na NBA, com Grant Hill, Duncan e McGrady, porém, não aconteceu. De acordo com o ex-jogador, a lenda do Spurs foi convencida pelo técnico Gregg Popovich e pelo pivô David Robinson. Então, preferiu seguir no Texas, onde alcançaria mais três títulos.

“Ouvi histórias de que Popovich e Robinson o recrutaram com muita intensidade. Porém, às vezes, é divertido imaginar o que poderia ter acontecido”, comentou Hill.

Outro rumor da época é de que o Magic não aceitou um pedido de Duncan. Para assinar com a franquia, afinal, o pivô queria que sua esposa pudesse viajar com o time no avião. “A realidade da situação era que, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, as famílias não viajavam no avião do time. Isso era algo proibido”, esclareceu Hill.

Hill, porém, garantiu que esse não foi o motivo principal para ele recuar. “Mesmo com essa questão resolvida, [Duncan] ainda estava, eu acho, disposto. Acho que Tim estava pronto. Ele estava focado, queria refletir sobre a decisão”, finalizou Hill.

Sem Duncan, o Magic não conseguiu dar sequência ao seu projeto. Assim, o time acumulou temporadas negativas e chegou ao fundo do poço em 2003/04, quando teve uma campanha de 21 vitórias e 61 derrotas. O recorde gerou a demissão do técnico Doc Rivers e levou McGrady a assinar com o Houston Rockets.

O fracasso do trio dos sonhos, por outro lado, permitiu a reconstrução do Magic. Assim, em poucos anos, o time conseguiu recrutar Dwight Howard no Draft e adicionou outros nomes de talento ao elenco. No fim, a franquia alcançou as finais da NBA em 2009.

