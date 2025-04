GM do Mavericks não se arrepende da troca de Luka Doncic

O gerente-geral do Dallas Mavericks, Nico Harrison, não se arrepende da troca de Luka Doncic. A declaração do dirigente ocorreu durante uma entrevista à imprensa, nessa terça-feira (15). O detalhe é que a conversa foi com um grupo seleto de jornalistas, e não pode ser gravada nem filmada. Harrison, aliás, não falava com a mídia há dois meses.

De acordo com Tim MacMahon, da ESPN, o GM do Mavericks voltou a falar que defesas ganham campeonatos. Essa, inclusive, foi uma das alegações do dirigente na época da troca. Afinal, o ala-pivô Anthony Davis foi a principal peça enviada pelo Los Angeles Lakers na negociação.

“Não há arrependimentos quanto à troca. Parte do meu trabalho é fazer o melhor para o Mavericks. Não apenas hoje, mas também no futuro. Assim, algumas das decisões que tomarei serão impopulares. Esse é o meu trabalho e tenho que cumpri-lo. Como eu já disse, a nossa filosofia de agora em diante é que defesa vence campeonatos. Somos construídos com base na defesa. E essa troca nos consolida para isso”, afirmou Harrison.

A troca de Luka Doncic foi uma bomba na NBA e deixou os torcedores do Mavericks atônitos. Tanto que, desde a negociação, no início de fevereiro, Harrison recebe vaias no American Airlines Center, casa do time texano. Vários fãs da equipe, inclusive, ainda pedem a demissão do GM. Mas, segundo o dirigente, isso é normal. Harrison explicou que as trocas levam tempo para impactar o time.

“Bem, a beleza de Dallas é que tem uma torcida apaixonada. Para atingirmos nossos objetivos, precisamos da torcida. E, para ser sincero, todas as trocas que fiz não foram consideradas boas. Então, às vezes, leva tempo. Quando fiz a troca por Kyrie Irving, fui recebido com muito ceticismo. Até classificaram a troca como terrível. Você não percebeu isso imediatamente, mas no final todos concordaram que foi uma ótima troca”.

“Quando troquei por Daniel Gafford e PJ Washington, de novo, foi tipo: ‘ah, ele abriu mão de muita coisa. Esses caras não vão nos ajudar’. Então, acho que muitas vezes as trocas levam um pouco de tempo”, finalizou o GM.

A polêmica troca de Luka Doncic impactou o Dallas Mavericks não só na quadra, mas também fora dela. Segundo MacMahon, a franquia já perdeu dezenas de milhões de dólares neste ano, mas pode perder ainda mais nos próximos. Afinal, houve uma grande queda de público e na venda de produtos. Por fim, a saída do esloveno provocou o rompimento com alguns patrocinadores.

Reencontro de Doncic com o Mavericks

Na última semana, Luka Doncic reencontrou o Mavericks pela primeira vez após a troca. O craque esloveno recebeu homenagens da ex-equipe e o carinho dos fãs. Harrison, por sua vez, foi muito hostilizado pela própria torcida de Dallas.

Em quadra, Doncic foi o destaque. Em 38 minutos, o armador anotou 45 pontos, pegou oito rebotes, deu seis assistências, acertou sete bolas de três e foi responsável por quatro roubos de bola. Dessa forma, o Lakers venceu o Mavericks por 112 a 97.

Pelo menos no reencontro com Doncic, a defesa do Mavericks não atendeu à expectativas de Harrison. Afinal, o craque do Lakers fez o que quis em quadra. Sem o esloveno, o time de Dallas fechou a temporada no décimo lugar. Uma decepção para quem foi vice-campeão da NBA, em 2023/24.

Assim, o Mavericks assegurou vaga no play-in. Nesta quarta-feira (16), a equipe vai à Califórnia enfrentar o Sacramento Kings. Caso perca, o time texano estará eliminado da temporada. Por outro lado, em caso de vitória, o Mavs enfrenta o Memphis Grizzlies, também fora de casa, nesta sexta-feira (18), na briga pela oitava vaga dos playoffs da Conferência Oeste.

