Gilgeous-Alexander retoma liderança no MVP da NBA

Shai Gilgeous-Alexander voltou ao topo da corrida ao MVP da NBA. O astro do Oklahoma City Thunder passou um mês no topo da disputa pelo prêmio. No entanto, a atualização passada teve Nikola Jokic na liderança. Agora, uma semana depois, o armador do Canadá volta a ter o favoritismo pela premiação.

A volta de Gilgeous-Alexander à liderança tem suas atuações recentes como explicação. Depois de Jokic assumir a ponta, o astro do Thunder marcou 51 pontos diante do Houston Rockets. Depois, atingiu 41 pontos em 35 minutos diante do Memphis Grizzlies. Assim, o craque ampliou sua média para 32.8 pontos por partida, sendo líder da NBA no quesito.

“Shai pode marcar 50 pontos em qualquer noite na NBA. É o pontuador mais metódio da liga. Antes da temporada, ele nunca havia feito isso. Este ano, são quatro. Então, o impressionante é que ele é perigoso em qualquer parte da quadra. Ele não é um pontuador de alto volume do perímetro, mas não pode ficar livre. Ataque o aro, chega ao lance livre. Além disso, sua defesa é sólida”, considerou Shaun Powell, responsável pela corrida ao MVP.

A boa fase do favorito ao MVP da NBA ainda tem gerado vitórias ao Thunder. A equipe, afinal, não perde há seis partidas e lidera com vantagem de 11 partidas a Conferência Oeste. O Nuggets de Jokic, por exemplo, vem na terceira posição, atrás também do Los Angeles Lakers.

Atrás de Shai Gilgeous-Alexander na disputa pelo MVP da NBA está Jokic. O sérvio passou a semana anterior no topo da corrida. No entanto, uma semana abaixo em relação ao seu adversário o fez cair para a segunda posição. O vencedor do prêmio, ainda assim, está longe de ser definido.

Jokic começou a semana na corrida ao MVP da NBA com uma derrota para o Boston Celtics. Porém, foi o responsável pelas vitórias recentes contra Sacramento Kings e Phoenix Suns. Diferente de Shai, o craque do Nuggets não pontuou da mesma forma no período. Desse modo, perdeu a disputa.

“As defesas adversárias sabem o quanto ele significa para o Nuggets e, por isso, estão triplicando a marcação sobre ele. Portanto, forçando-o a soltar a bola e exigindo que seus companheiros vençam os jogos. Então, quantos jogadores recebem esse nível de respeito? Apenas um”, afirmou Powell.

Por fim, a segunda posição pelo MVP da NBA, Jokic vive um ano histórico. Por enquanto, ele caminha para ser o terceiro jogador na história a ter uma temporada com média de triplo-duplos. Isso porque o astro tem médias de 28.8 pontos, 12.8 rebotes e 10.4 assistências.

Então, confira o ranking da Corrida do MVP

1. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

2. Nikola Jokic (Denver Nuggets)

3. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

4. Jayson Tatum (Boston Celtics)

5. LeBron James (Los Angeles Lakers)

6. Jalen Brunson (New York Knicks)

7. Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

8. Stephen Curry (Golden State Warriors)

9. Cade Cunningham (Detroit Pistons)

10. Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

