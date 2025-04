Giannis Antetokounmpo: “Damian Lillard é um dos jogadores mais fortes que já vi”

A parceria entre Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard não rendeu frutos ao Milwaukee Bucks. Afinal, no primeiro ano em que jogaram juntos, os astros caíram na primeira fase dos playoffs e o time caminha para mais uma eliminação. Isso porque o Indiana Pacers lidera a série por 3 a 1 e o armador sofreu uma lesão grave, rompendo o tendão de Aquiles. Apesar disso, o grego elogiou o companheiro.

“Você vê seu companheiro caído e seu primeiro pensamento é ‘vamos, levanta, levanta’. Mas ele ficou no chão por um tempo, não conseguiu se levantar, e aí você começa a pensar, ‘ok, vamos ver’. O treinador vai até ele. O fisioterapeuta vai até ele. Eles o examinam, mas no momento em que você vê um jogador que não consegue se levantar e andar sozinho, você entende que é algo sério — especialmente alguém como o Dame, que é um guerreiro. Ele quer jogar os grandes jogos. Ele quer ajudar o time a vencer”, disse Giannis, admitindo que é difícil ver uma situação assim.

No entanto, Giannis segue acreditando que Lillard deve fazer uma boa recuperação. O tempo de retorno para a ruptura do tendão de Aquiles, uma das lesões mais cruéis do esporte, pode ser de até um ao.

“É difícil estar nessa posição, mas ele é um dos jogadores mais fortes e mais resilientes com quem já estive. E é por isso que ele é quem é. Acredito que ele vai superar qualquer obstáculo que aparecer. Estaremos todos ao lado dele. Seja qual for o desafio, ele vai conseguir superar, e nós vamos ajudá-lo nesse processo”.

Não é a primeira vez que o Milwaukee Bucks perde um jogador importante na hora dos playoffs. No ano passado, o próprio Giannis Antetokounmpo se lesionou e ficou de fora de partidas na série contra o Indiana Pacers, deixando Damian Lillard liderar. O Bucks, na oportunidade, perdeu.

“Eu não acredito em má sorte. Sou abençoado demais para acreditar em má sorte. Acredito que tudo acontece por um motivo. Amamos o Dame, estaremos com ele, mas precisamos seguir em frente. Tento não colocar muita emoção no jogo, porque isso pode te desestabilizar. Tento me manter pronto”.

A temporada do Bucks foi conturbada. Embora tenha vencido a Copa NBA, o time não fez grande fase regular. Pra piorar, Lillard descobriu um coágulo sanguíneo na panturrilha e perdeu 25 jogos. O armador até voltou para a pós-temporada, mas agora sofreu a lesão e está fora da temporada

Além da possível eliminação, o time de Milwaukee enfrenta outro problema. Os rumores acerca de uma possível saída de Giannis Antetokounmpo. O craque não vence um jogo de playoffs desde 2022, e boatos de que ele pediria pra ser trocado circulam ao redor da liga.

