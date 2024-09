Giannis Antetokounmpo comanda melhores alas-pivôs da NBA em 2024/25

Assim como nos últimos dias, seguimos com as listas dos melhores. Hoje, o ranking é dos melhores alas-pivôs. E para a temporada 2024/25 da NBA, Giannis Antetokounmpo ficou no topo. No entanto, a diferença para o segundo não é tão grande assim. Então, para formarmos o top 20, convidamos alguns jornalistas que votaram nos principais jogadores por posição. Hoje, é daqueles atletas que, geralmente, estão mais próximos ao garrafão.

Mas para chegarmos aos atletas, cada um enviou uma lista particular. Enquanto isso, para não termos jogadores em posições diferentes, determinamos que eles seriam específicos de cada uma. Por exemplo, Kevin Durant e Kawhi Leonard, que são alas de origem, entraram na de alas-pivôs.

Claro que a NBA está cada vez mais sem posições definidas, mas a ideia aqui é trazer para o mais próximo do tradicional. Então, no fim de tudo, vamos listar os 30 melhores para a próxima temporada no geral.

Vale ressaltar que tudo é baseado nos depht charts dos principais sites que trabalham com NBA. A ESPN, por exemplo, indica Kawhi Leonard como ala-pivô. O que é isso, afinal? É de acordo com as posições que os times jogam. É óbvio que existem controvérsias, mas listas não são feitas para serem unanimidade, certo? Cada um tem um entendimento.

Assim como em outras posições, os alas-pivôs podem ser pivôs ou até alas de origem. Ou seja, para que o astro Giannis Antetokounmpo tomasse o primeiro posto da posição na NBA, foi necessário entender como ele e outros vão jogar em 2024/25. E tudo o que ele fez, especialmente nos últimos cinco anos, o coloca no topo.

Além de Giannis Antetokounmpo, os astros Kevin Durant e Jayson Tatum estão entre os melhores da NBA em 2024/25.

Claro que o critério não agrada 100% do público. É natural que alguns leitores questionem, mas a ideia é pensar como era a NBA antes de ficar sem posições definidas. Naquele quinteto titular, alguém tem que armar, mas quem é o principal? Quem é o ala-pivô? Se você vai jogar com dois caras grandes, um deles vai ficar mais próximo do aro. Então, o outro é o ala-pivô.

Mas e se o Boston Celtics entra com Kristaps Porzingis e Al Horford: os dois são pivôs? É óbvio que não. Quando Jarrett Allen sofreu contusão, Evan Mobley assumiu o garrafão e jogou como pivô. No entanto, quando Allen está em quadra, Mobley é ala-pivô.

Por outro lado, em times como o Milwaukee Bucks, as posições são basicamente definidas, certo? Giannis Antetokounmpo busca levar o time ao topo dos playoffs da NBA em 2024/25 ao lado de um ala (Khris Middleton), um armador (Damian Lillard), além de Brook Lopez de pivô e Gary Trent Jr de ala-armador. Fica mais fácil.

Entretanto, no caso do Oklahoma City Thunder, que terá Chet Holmgren ao lado de Isaiah Hartenstein, um deles é o pivô. Mas quem? Hartenstein vai jogar perto do aro. Enquanto isso, Holmgren, até por ter mais mobilidade, será o ala-pivô.

Enfim, confira a lista final dos alas-pivôs.

20. Tobias Harris (Detroit Pistons) 12

A saída do Philadelphia 76ers colocou Harris em uma situação vantajosa, pois vai jogar em um Pistons sem pressão alguma por resultados. E ainda: vai receber US$52 milhões por dois anos. Só com a função de ser uma presença veterana, enquanto os jovens ganham experiência. Quer algo melhor?

19. ⁠Jabari Smith Jr. (Houston Rockets) 14

Esperava-se uma evolução maior do primeiro para o segundo ano, mas Smith ainda é um “produto” para o futuro. Ao menos, ele já mostrou um arremesso de três bem melhor em relação ao ano de estreia, acertando 36.7% em cinco tentativas por jogo.

18. ⁠Keegan Murray (Sacramento Kings) 16

Aos 24 anos, Murray vem evoluindo claramente no Kings, enquanto ganha mais responsabilidades ofensivas. Afinal, com 15.2 pontos em cerca de 33 minutos por noite, o ala-pivô foi a terceira opção ofensiva (quando Malik Monk não estava em quadra). Mas com a chegada de DeMar DeRozan para o lugar de Harrison Barnes, muito mais cestinha, é possível que Murray apresente alguma queda. Hora de se reencontrar com o arremesso de três (35.8% em 2023/24, após acertar 41.1% no primeiro ano).

17. ⁠⁠Miles Bridges (Charlotte Hornets) 25

Sabe pontuar, mas por US$27 milhões, é superestimado. Nem devia estar na NBA, aliás.

16. Aaron Gordon (Denver Nuggets) 33

Excepcional defensor, capaz de marcar, basicamente, qualquer posição, Gordon ficou abaixo do esperado na votação. Mas não se iluda. Ele é bem melhor que isso. Fez 13.9 pontos, 6.5 rebotes e 3.5 assistências como quarta opção ofensiva no Denver Nuggets. Subestimado ao extremo.

15. ⁠Draymond Green (Golden State Warriors) 39

A idade chega para todos, mas Green precisa apenas cuidar mais dos problemas que leva ao Golden State Warriors. Afinal, duas suspensões em uma mesma temporada não ajudam em absolutamente nada. Cuidando do que precisa cuidar, Green ainda é um ótimo jogador nos dois lados da quadra. Excelente organizador, embora não seja um armador.

14. Jalen Johnson (Atlanta Hawks) 46

Surpresa na última temporada, Johnson estabeleceu seu jogo no Atlanta Hawks de forma definitiva. Enquanto muita gente já nem acreditava mais em seu potencial após dois anos inconstantes. Mas ele foi tão bem na terceira temporada que tornou-se uma das referências para a direção. Basicamente, qualquer um, exceto Trae Young e ele, pode sair em troca. Ficou com 16.0 pontos, 8.7 rebotes, 3.6 assistências, enquanto acertou 35.5% de três em 56 jogos. Espere por bem mais em 2024/25.

13. ⁠Evan Mobley (Cleveland Cavaliers) 59⁠

Claramente, Mobley já é um dos melhores defensores da NBA. Pode atuar como pivô, embora a presença de Jarrett Allen o deixe cada vez mais como ala-pivô. Mas sem problemas. Ele vai continuar defendendo muito. Fez 15.7 pontos, 9.4 rebotes, 1.4 bloqueio, enquanto parece estar arremessando melhor de três (37.3% em 2023/24).

12. Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies) 68⁠

As lesões de todo mundo no Grizzlies deram a ideia de que Jackson não seja tão bom assim. Mas ele é. Melhor defensor em 2022/23, o ala-pivô precisou atuar muito tempo como pivô na última temporada. Mas como Memphis selecionou Zach Edey no Draft, ele volta a atuar em sua posição original.

11. ⁠Julius Randle (New York Knicks) 73

Aparentemente, apenas o Knicks dá o valor certo a Randle. No entanto, ele pode acabar saindo em troca, caso a equipe realmente não consiga negociar outras peças. Isso porque o time não tem pivô para começar a temporada, já que Isaiah Hartenstein saiu e Mitchell Robinson vai demorar a voltar de lesão. De qualquer forma, Randle foi All-Star na última temporada, apesar de não jogar por lesão.

10. Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) 81 ⁠

Por favor, entenda. O Oklahoma City Thunder não vai jogar com dois pivôs. Um é ala-pivô e o outro é pivô. Funciona exatamente assim, especialmente em uma época de basquete cada vez mais espaçado. Holmgren, por ter qualidades fora do garrafão, vai jogar como ala-pivô. Então, espere por uma temporada ainda melhor, sem toda a responsabilidade de pegar os rebotes. Isso, agora, fica por conta de Isaiah Hartenstein.

9. ⁠Scottie Barnes (Toronto Raptors) 83

Excelente jogador, pode atuar em até três posições: ala, ala-pivô e, até, armador. Se brincar, até como ala-armador. Mas o fato é que Barnes vem crescendo cada vez mais, ao ponto de ir ao All-Star Game na última temporada. Fez 19.9 pontos, 8.2 rebotes, 6.1 assistências, 1.5 bloqueio, 1.1 roubo de bola, enquanto acertou 34.1% do perímetro.

8. Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) 87⁠

Towns era o principal jogador do Timberwolves, mas aí chegou Anthony Edwards e já mudou tudo. Apesar de não ser exatamente um grande defensor, ele ajuda mesmo é do outro lado da quadra. Afinal, o melhor jogador grande arremessador de todos os tempos da NBA (palavras dele), fez 21.8 pontos, 8.3 rebotes e acertou 41.1% do perímetro. Joga como ala-pivô quando Rudy Gobert está ao seu lado, obviamente.

7. ⁠⁠Zion Williamson (New Orleans Pelicans) 104

O problema com o peso e a desconfiança sobre sua condição física o deixa apenas na sétima posição. Apesar de ser muito talentoso, Williamson sempre apresenta problemas físicos. É uma incógnita, o que já fez o Pelicans pensar em desistir dele algumas vezes. Mas em forma, é excepcional jogador.

6. Pascal Siakam (Indiana Pacers) 107

Siakam, em algum momento da carreira, chegou a ser um dos 15 melhores jogadores da NBA, com alguma boa vontade. Mas seu período no Toronto Raptors passou e ele estacionou. Desde a troca para o Pacers, entretanto, ele voltou a dar sinais que pode ser um grande nome da posição.

5. ⁠Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) 115

Eu sei. Ele não é ala-pivô de origem, mas a configuração do Clippers o faz atuar assim. Na última temporada, por exemplo, Leonard atuou por 32% de seus minutos na função. Então, sem Paul George, ele terá de assumir a posição. O único problema, entretanto, fica por conta de sua condição física. Já vai perder o início dos treinamentos…

4. Paolo Banchero (Orlando Magic) 116

Seu início está muito melhor do que se esperava. Banchero já venceu o prêmio de melhor calouro, foi All-Star em seu segundo ano e levou o Magic aos playoffs. E detalhe: competiu a ponto de quase passar pelo Cleveland Cavaliers nos playoffs. O céu é o limite, após fazer 22.6 pontos, 6.9 rebotes, 5.4 assistências, mas ainda precisa evoluir no arremesso de três (33.9%).

3. ⁠Kevin Durant (Phoenix Suns) 141

Mesma coisa de Leonard, mas a diferença é que Durant passou 85% de seu tempo como ala-pivô na última temporada. É ala, mas faz a função de ala-pivô. Então, é por isso que está nesta lista. Assim como Devin Booker, seu colega, passou 91% como armador, né? Enfim. Durant ainda é espetacular. Aos 35 anos, fez 27.1 pontos, 6.6 rebotes, 5.0 assistências, 1.2 bloqueio e converteu 41.3% de três.

2. ⁠Jayson Tatum (Boston Celtics) 156

Tatum finalmente foi campeão. Apesar de críticas, ele conquistou o título e foi para a seleção dos EUA nas Olimpíadas. Apesar de você não ver nenhuma polêmica envolvendo o atleta, ele sempre recebe hate. Isso, mesmo após fazer quatro temporadas com, pelo menos, 26.4 pontos, perto de oito rebotes por jogo e mais de quatro assistências. Só é estranho mesmo.

1. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) 169

Por fim, o grego. Apesar de a diferença para o segundo lugar não ser tão grande, Giannis Antetokounmpo é o melhor ala-pivô da NBA para 2024/25. E deve ser por mais algum tempo, tá? A lesão perto dos playoffs, entretanto, derrubou o Milwaukee Bucks na primeira rodada dos playoffs.

Outros jogadores que receberam votos para os melhores alas-pivôs da NBA em 2024/25

PJ Washington (Dallas Mavericks) 9

Jerami Grant (Portland Trail Blazers) 8

Jeramy Sochan (San Antonio Spurs) 4

Caleb Martin (Philadelphia 76ers) 2

