Ex-jogadores da NBA, Kendrick Nunn e Evan Fournier brigam na Europa

O clássico entre Panathinaikos e Olympiacos ficou marcado por uma briga entre dois ex-NBA. Com nove minutos restantes no duelo, Evan Fournier e Kendrick Nunn discutiram após uma falta do atual MVP da EuroLiga. No fim, ambos foram desclassificados do jogo e o Olympiacos venceu por 99 a 88 o Jogo 3 das finais da Liga Grega de Basquete.

O lance entre Nunn e Fournier aconteceu no último quarto do jogo. O ex-Orlando Magic, hoje no Olympiacos, roubou a bola e correu para o contra-ataque. Ao se aproximar para uma bandeja, ele sofreu uma falta dura do armador do Panathinaikos. Desse modo, ambos foram ao chão.

Em resposta, Fournier levantou furioso e partiu para cima de Nunn. No entanto, ele foi contido pelo colega de equipe Shaquielle McKissic, evitando uma briga mais tensa.

Kendrick Nunn with the HARD foul on Evan Fournier. 😳 (via @bballmaniacs_, h/t @ClutchPoints) pic.twitter.com/fH6mNZ1Z79 — Hoop Central (@TheHoopCentral) June 6, 2025



Após a revisão do lance, os árbitros classificaram a falta de Nunn como antidesportiva. Evan Fournier, enquanto isso, foi desclassificado por conta de um gesto feito à torcida na pausa. De acordo com as notícias, ele provocou vários os fãs do Panathinaikos durante a análise da jogada.

Até a briga, Kendrick Nunn e Evan Fournier vinham brilhando em quadra no clássico. O armador do Panathinaikos, por exemplo, havia marcado 25 pontos e era o cestinha do duelo. O francês, por outro lado, tinha 15 pontos em 23 minutos pelo Olympiacos.

No fim, o Olympiacos de Fournier venceu o Panathinaikos de Nunn por 99 a 88. Desse modo, fora de casa, a equipe abriu 2 a 1 nas finais da Liga Grega de Basquete. Portanto, pode vencer o título em casa no Jogo 4, que acontece neste domingo (8), a partir das 15h (horário de Brasília).

A série do torneio grego vem tendo muitos problemas. Dirigentes não estão indo aos jogos na casa do adversário e até o governo local teve de intervir. As brigas podem causar mudanças para os anos seguintes. Até jogar sem torcidas está sendo pensado para o futuro.

Vale lembrar, por fim, que Olympiacos e Panathinaikos se enfrentam na disputa pelo terceiro lugar da EuroLiga 2025. No duelo, o time de Fournier levou a melhor, vencendo por 97 a 93. O francês marcou apenas cinco pontos na ocasião, enquanto Kendrick Nunn teve nove no total.

