Ex-jogador da NBA reclama de nostalgia dos anos 90

A NBA atual costuma receber críticas de qualquer jogador que passou pelos anos 90. Na maioria das vezes, os ex-atletas da liga criticam as mudanças do jogo, em especial, o foco nos três pontos. O ex-Cleveland Cavaliers, Channing Frye, no entanto, detonou os nomes que costumam voltar ao passado para desvalorizar o presente.

“A nostalgia está matando a NBA. O basquete dos anos 90, com Michael Jordan e Kobe Bryant, não era tão limpo quanto vocês pensam. Vocês esquecem que Jordan deixou a liga por dois anos. Vocês esquecem que Kobe desistiu do time nos playoffs e se recusou a arremessar. Então, toda essa história de ‘ele não é isso, não é aquilo’, isso é propaganda”, apontou Frye.

O ex-jogador da NBA ainda criticou as comparações entre astros. Fora o que acontceu em relação às mudanças, os ex-atletas e analistas costumam contrastar estrelas do passado, como Kobe Jordan, com os atuais, como LeBron James, Stephen Curry e outros. Na maioria das vezes, porém, os argumentos favorecem os nomes do passado.

“LeBron é um dos maiores de todos os tempos. Stephen Curry é um dos maiores de todos os tempos. Mas Giannis é um dos grandes. Jokic, também. Mas sabe o que a gente faz? Fica falando do maldito Michael Jordan”, seguiu o ex-jogador da NBA.

Ademais, Frye argumentou que isso atrapalha os jogadores atuais. As jovens promessas da NBA, como Anthony Edwards, Victor Wembanyama e outros nunca conseguem superar as expectativas pelas comparações com os atletas dos anos 90. De acordo com ele, isso pode desmotivar os atletas.

“Ninguém celebra os novos jogadores. Então, por que diabos alguém iria querer ser o rosto da liga, se vai ser esculachado em todas as redes por não ser alguém de 40 anos atrás? Mas isso é ridículo. É injusto”, acrescentou.

O ex-jogador, por fim, afirmou que os que recordam da NBA nos anos 90 nem sequer entendem dos tempos atuais para falar. Portanto, deveriam evitar qualquer comentário.

“Todo jovem grande jogador, seja Ant (Anthony Edwards), Wemby (Victor Wembanyama), ou velho, como LeBron e Steph, sabe com quem eles são comparados? Com um cara de 40 anos atrás. Mas na época, as regras nem eram as mesmas. Os críticos nem prestam atenção na defesa do lado contrário, quem faz o quê, qual a regra. Não assistem de verdade”, finalizou.

