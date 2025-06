“Eu não gosto de LeBron James”, admite comentarista da ESPN

Stephen A. Smith, certamente, não é uma pessoa muito popular entre os jogadores da NBA. O analista tornou-se o profissional mais bem pago da crônica esportiva dos EUA com posições taxativas e até polêmicas sobre vários atletas da liga. Mas, nos últimos meses, a situação “azedou” mesmo entre o comentarista da ESPN e LeBron James. A rixa, para Smith, é só um reflexo do sentimento de lado a lado.

“Eu não tenho nada a dizer sobre LeBron. Eu não gosto dele, assim como ele não gosta de mim. É um dos maiores jogadores de todos os tempos, então sempre vai merecer o meu respeito quanto a isso. Vou cobri-lo de forma objetiva. Quando jogar bem, eu vou aplaudi-lo. Mas, quando não jogar bem, não vou ficar fazendo elogios. Simples assim”, resumiu a celebridade da televisão norte-americana.

O embate entre Smith e James aconteceu por causa de uma citação do comentarista ao filho do atleta, Bronny. O analista pediu, na condição de um pai, que o craque do Los Angeles Lakers preservasse o jovem e impedisse que participasse de partidas na liga. O astro de 40 anos encarou isso como uma crítica pessoal e, durante uma partida, “peitou” o analista à beira da quadra de forma pública.

“LeBron me confrontou usando o filho e, assim, tentou fazer um estardalhaço em cima de nada. Disse que estava criticando e ‘usando’ Bronny para aparecer, mas isso não é verdade. O problema mesmo é que, para resumir, nós não gostamos um do outro. Ele usou essa situação para poder bater de frente comigo. Já saquei tudo o que rolou”, afirmou o veterano.

Influenciador

O estilo controverso de Smith, certamente, foi tão (ou mais) importante para o sucesso atual do que os seus conhecimentos esportivos. Mas vale lembrar que, apesar da fama na última década, ele tem uma carreira de mais de 30 anos no jornalismo. E, por isso, acompanhava a carreira de LeBron James de forma profissional desde antes de ser comentarista da ESPN. Isso trouxe muita bagagem para a relação entre ambos.

“Nos últimos 22 anos, cobri várias histórias sobre os times e decisões de LeBron na NBA. E, como resultado, como influenciou trocas e mudanças de treinadores na liga. Ele teve um papel em cada uma delas, então não ficou muito feliz com o que disse. Mas não me importo. Eu vou parar de cobrir o Lakers? Vou parar de cobrir LeBron por isso?”, questionou o polêmico analista.

O episódio em que James “peitou” Smith gerou muita repercussão e o vídeo se espalhou pelas redes sociais. Mas é um ato de intimidação que não vai influenciar o seu trabalho. “Eu tenho que fazer a cobertura dos esportes e ele é uma das grandes figuras. Por isso, preciso acompanhá-lo. Isso é o que adultos fazem. Você faz as suas funções sob as circunstâncias mais hostis, pois não é pessoal”, cravou.

Imparcial

É difícil para qualquer pessoa não deixar transparecer que não gosta de alguém quando fala dela. Para Smith, no entanto, isso vai ter que acontecer. James, por mais que seja um desafeto, não vai deixar de ser assunto nos esportes. Pode até parecer um trabalho difícil, mas não passa de profissionalismo para o comentarista. O que, garante, nunca vai deixar de ser: profissional.

“Eu já entendi que não gostamos um do outro. E nunca vamos gostar, provavelmente. Mas isso não vai me impedir de fazer o meu trabalho. LeBron vai receber o tratamento que dou para qualquer outro jogador, pois ninguém vai interferir em minha integridade profissional. Afinal, eu não preciso gostar de você para ser justo sobre você”, concluiu o analista da ESPN.

