Michael Beasley: “Eu venci LeBron James”

Michael Beasley tem uma história curiosa sobre LeBron James. Nos tempos de Miami Heat, o ex-jogador da NBA revelou que já venceu o craque em jogos de um contra um. O momento teria acontecido na temporada 2013/14. Em uma live com o streamer Adin Ross, o aposentado afirmou que “passou o carro” no camisa 23 do Los Angeles Lakers.

“Sim (eu venci LeBron James em um x1)”, revelou Beasley. “A história, no entanto, foi contada de forma errada. Eu ganhei dele por 11 a 9.”

O responsável por divulgar os duelos entre Beasley e LeBron foi Tom Haberstroh. O ex-repórter da ESPN afirmou, em 2020, que era comum os dois se enfrentarem no fim dos treinos do Heat. Porém, contrariando o que a maioria dos fãs poderia imaginar, Beasley costumava vencer o então ídolo de Miami.

Publicidade

“Nos treinos em Miami, LeBron e Beasley se enfrentavam direto, em um contra um. Então, Beasley ganhava de James quase o tempo todo. Ele era muito bom”, disse o ex-ESPN.

Michael Beasley, no entanto, negou que o repórter tenha presenciado qualquer duelo entre ele e LeBron James. Embora a história seja verdadeira, segundo ele, os confrontos aconteciam longe dos olhos da comissão técnica ou da imprensa. Em uma dessas ocasiões, Beasley afirma ter vencido LeBron por 11 a 9.

Publicidade

“Há um fundo de verdade na essência dessa história. Mas eu e LeBron James nunca jogamos um contra um na frente das pessoas. Ninguém nunca nos viu jogar um x1. Essa é a narrativa verdadeira”, explicou Beasley.

Leia mais!

Ao longo da carreira, Michael Beasley foi reconhecido como um jogador extremamente talentoso. No entanto, não conseguiu transformar esse potencial em uma trajetória vitoriosa na NBA. Ainda assim, nos treinos do Heat, era ele quem enfrentava LeBron, graças ao seu físico talentoso, com 2,06 metros de altura e 107 quilos.

Publicidade

Por fim, ainda analisando o passado, Beasley contou que, certa vez, LeBron pediu para não ser marcado por ele, alegando cansaço após uma sequência de partidas.

“Ele só gritou algo como: ‘Hoje quem vai me marcar é o Mario Chalmers’”, lembrou Beasley. “LeBron olhou direto na minha cara, eu entrei na postura de defesa, e ele continuou olhando pra mim e falou: ‘Hoje quem vai me marcar é o Mario Chalmers’. Então, o Mario veio, me empurrou de leve pro lado, e eu fui lá marcar o CB (Chris Bosh).”

Publicidade

Após quatro anos e dois títulos da NBA no Heat, LeBron James voltou ao Cleveland Cavaliers, enquanto venceu mais um em Ohio. Depois, ganhou com o Los Angeles Lakers em 2020.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA