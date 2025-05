Entenda o que pensa Pelicans sobre troca de Zion Williamson

A próxima offseason promete ser movimentada para o New Orleans Pelicans e parte disso envolve a decisão da equipe sobre uma troca de Zion Williamson. A campanha 2024/25 foi um desastre para a franquia, com muitas lesões, derrotas e a saída de Brandon Ingram. Agora, então, seria a chance da diretoria s repensar o futuro. De acordo com o analista Marc Stein, da plataforma Substack, o jovem astro ainda faria parte desse futuro.

“Uma das narrativas mais subestimadas e pouco abordadas dos últimos dias foi o Pelicans ter pedido para Zion Williamson representar a equipe na loteria do Draft“, disse o analista.

“Em meio a muita especulação sobre o Pelicans considerar pela primeira vez negociar Williamson após seis temporadas marcadas por frustrações, fontes afirmam que essa escolha para representá-los na loteria foi, de fato, uma tentativa de transmitir a mensagem de que a nova diretoria de New Orleans, agora liderada por Joe Dumars, quer tentar fazer dar certo com Williamson como peça central do time”, completou.

Na loteria, o Pelicans só conseguiu a sétima escolha geral, mesmo tendo boas chances de conseguir uma posição mais alta. Ainda assim, a equipe tem bons nomes, como o próprio Zion Williamson, Trey Murphy, Herb Jones e Yves Missi. Dessa forma, caso o desejo de Dumars, presidente de operações da franquia, seja tentar montar outro time forte para disputar uma vaga nos playoffs, é possível.

Em 2024/25, foi isso que a diretoria tentou fazer, aliás. Foi atrás de Dejounte Murray para ter um armador ao lado de Zion e Brandon Ingram, pensando em se tornar um dos concorrentes ao título da Conferência Oeste.

No entanto, Murray se lesionou logo em sua estreia, e depois disso Zion, Ingram, Murphy, Jones e CJ McCollum também tiveram problemas físicos. Assim, foi só do meio pra frente da temporada quando a equipe conseguiu ter seus principais jogadores disponíveis.

Então, muito se especulou dentro da torcida do Pelicans sobre uma troca de Zion Williamson. Afinal, após seis temporadas repletas de lesões e com menos de 50% das partidas disputadas, alguns especulam que é a hora da diretoria reconstruir e aceitar a derrota. Não é o caso, porém, segundo o jornalista. Joe Dumars deve tentar mais uma vez montar um time ao redor de Zion. Caso não dê certo, New Orleans tem boas peças para trocar e começar o tank, mas parece ainda não ser a hora.

