Em meio a rumores de troca, Jimmy Butler sofre lesão

Os rumores de troca sobre Jimmy Butler seguem com força. No entanto, é possível que o astro do Miami Heat perca alguns dos próximos jogos pelo Miami Heat. Isso porque o ala sofreu uma lesão no tornozelo durante a derrota para o Oklahoma City Thunder na noite de sexta-feira. De acordo com a equipe da Flórida, Butler também teve uma indisposição, sem confirmar o que era.

A contusão de Jimmy Butler acontece em um momento delicado para o Heat. A equipe possui 13 vitórias e 12 derrotas, enquanto não consegue se aproximar do grupo acima na classificação do Leste. Mas mais do que isso, é quando Tyler Herro vem tornando-se a principal opção ofensiva de Miami.

Butler ficou em quadra por apenas sete minutos antes de sofrer a torção. Ele não pontuou, mas contribuiu com duas assistências. Sua próxima chance de entrar em quadra é neste sábado, diante do Orlando Magic. No entanto, é pouco provável que o atleta esteja disponível. Na sequência, o Heat encara o Brooklyn Nets e volta a enfrentar o Magic no dia 26.

Embora Jimmy Butler tivesse o desejo de seguir no Heat (e conseguir uma extensão máxima), os rumores apontam que ele deverá sair em troca. Pode acontecer até o período da trade deadline (fevereiro) ou apenas na offseason. Para a direção de Miami, entretanto, o ideal seria uma negociação ainda em 2024/25, pois pode perder o jogador de graça ao fim da atual temporada. Ele possui a opção no contrato.

Destaque do Heat desde que chegou ao time, em 2019/20, Butler levou o grupo às finais da NBA em duas oportunidades. Não obteve o título, mas suas performances davam a ideia de que seria questão de tempo. No entanto, lesões e compromissos fora do basquete deixaram a diretoria em dúvida. Como resultado, após falar que Miami venceria o Boston Celtics nos playoffs, caso estivesse saudável, irritou Pat Riley, presidente da equipe.

Na ocasião, Riley disse a Jimmy Butler para cuidar apenas de seu basquete. O astro sempre fez questão de dizer que gostaria de seguir em Miami, mas com uma extensão máxima. O problema é que o dirigente já estava insatisfeito com sua performance e disponibilidade. Então, pediu ao jogador que fosse mais profissional.

De acordo com vários rumores, Butler só seguiria no Heat caso tivesse mais compromisso com o time. Então, sem fazer um penteado especial como nos últimos anos, o jogador tratou de mostrar que queria levar o grupo o mais longe possível.

Mas a temporada 2024/25 de Butler teve uma queda de rendimento em relação aos anos anteriores. Antes do jogo contra o Thunder, por exemplo, ele tinha 19.4 pontos, 6.1 rebotes e 5.0 assistências. Como pouco jogou, seus números estarão ainda piores: 18.4 pontos, 5.7 rebotes e 4.8 passes decisivos.

Troca?

Após os rumores indicarem que ele não deve ficar em Miami, o Heat estaria ouvindo propostas. Butler teria preferência por alguns times, como Golden State Warriors, Houston Rockets, Dallas Mavericks e Phoenix Suns.

Mas como ainda existem dúvidas sobre o seu real valor no mercado da NBA, o Heat quer fazer a troca para o time que oferecer mais. Por enquanto, ele segue em Miami.

