“Grandes jogadores precisam vencer a Copa NBA agora”, crava analista

A Copa NBA teve grandes jogadores na “foto do campeão” das duas primeiras edições. LeBron James comandou o Los Angeles Lakers ao título em 2023. Então, nesse ano, o Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo conquistou o troféu. É bem pouco tempo, mas uma pequena tradição começa a se construir. Para o polêmico Nick Wright, uma novidade que vai mudar a forma como vamos ver a carreira de atletas da liga.

“LeBron e Giannis levantarem a taça da Copa NBA, antes de tudo, tem uma simbologia bem importante. Isso significa um novo padrão nessa liga daqui em diante. Se você é um grande jogador, então precisa ter esse título no seu currículo. Essa conquista tem um peso diferente e, por isso, marca uma nova tendência”, cobrou o comentarista da rede Fox Sports.

Essa visão, a princípio, não parece ser compartilhada pelos jogadores. Afinal, a maior parte deles cita a premiação financeira como maior motivação para vencer. O Bucks aceitou não beber na festa do título para manter a integridade físico do time para a sequência da campanha. Antetokounmpo, por exemplo, disse que o real objetivo da franquia ainda está longe. Wright aposta, no entanto, que isso vai mudar muito.

“Eu não acho que as pessoas vão se importar com o número de Copas que um jogador venceu. Mas você precisa ganhar uma para marcar o seu nome na história. Não quero desrespeitar ninguém, mas teria sido bem diferente se Houston tivesse sido campeão. Acho que, assim que LeBron e Giannis venceram, passou a ser uma coisa com mais valor”, afirmou o controverso analista.

Valorização

A valorização da Copa NBA não é uma aposta só de Wright, mas também de grandes jogadores. O astro Damian Lillard falou sobre isso antes de disputar a final do torneio e ser campeão. Ele sabe que, por enquanto, muita gente ainda encara o torneio como algo mais curioso do que sério. Mas crê que, com o passar dos anos, tem tudo para virar uma das marcas da liga. E, com isso, vencê-la vai ganhar projeção e importância.

“A maior parte das pessoas nem entendia o que estava ocorrendo na última temporada. Então, nas semifinais, todos viram que alguns times jogariam aqui em Las Vegas. Mas, nesse ano, acho que todos já compreendem o formato. E, por isso, o pessoal passou a se importar mais. Com o tempo, eu acho que esse torneio só vai ser mais e mais valorizado pelas pessoas”, projetou o veterano.

Lillard admite que, nos vestiários, todos falam na premiação financeira da competição antes de qualquer outra coisa. Mas o valor de vencer a competição vai muito além disso. “O torneio vale dinheiro, mas há bem mais em jogo. Você pode vir a Las Vegas durante a temporada para viver algo fora do comum. E pode ganhar algo, acima de tudo. É uma experiência que energiza o elenco em uma campanha tão longa”, completou.

No currículo

Colega de bancada de Wright, Chris Broussard tem uma visão um pouco diferente sobre o status da Copa. Mas não é tão diferente assim. Ele crê no potencial da competição de ser uma credencial na carreira dos jogadores. Ser uma conquista que vai ser digna de citação, em síntese. No entanto, ainda precisa de muito mais tempo para ganhar esse prestígio.

“Eu não diria que a Copa NBA se tornou importante a esse ponto ainda. Mas acho que é algo que, dentro de vários anos, as pessoas vão listar como uma conquista importante. Dirão que tal atleta ganhou tantos títulos da liga e tantas Copas. Certamente, vai pesar como um diferencial no currículo do jogador”, concordou Broussard.

