Após Copa, Giannis Antetokounmpo bate recorde de Jordan e LeBron

Eleito o melhor jogador da Copa da NBA e faturando o título, Giannis Antetokounmpo quebrou um recorde de Michael Jordan e LeBron James. O Milwaukee Bucks se sagrou campeão do torneio de intertemporada, com grande atuação do astro contra o Oklahoma City Thunder. E de quebra, o grego quebrou algumas marcas dos jogadores mais históricos da liga.

Com o título da Copa da NBA e o prêmio de MVP do torneio, o astro agora totaliza nove premiações ou troféus diferentes ao longo da carreira.

Afinal, ele foi campeão da NBA em 2020/21 e MVP das finais. Além disso, também já venceu o prêmio de melhor da temporada regular duas vezes e já foi o jogador que mais evoluiu (MIP) durante a campanha de 2016/17. No mesmo ano em que faturou o segundo MVP da carreira, ele também foi eleito Defensor do Ano.

Então, somando suas participações como jogador mais votado para o All-Star Game e também o prêmio de melhor jogador do duelo festivo, Giannis Antetokounmpo superou as marcas de LeBron e Jordan.

Isso porque nenhum outro jogador da história, conseguiu reunir todos esses nove prêmios ou conquistas em sua carreira na liga. Os dois que mais se aproximaram do número foram justamente Michael Jordan e LeBron James (8).

O ex-jogador faturou o título, MVP das finais, MVP, Defensor do Ano, MVP do All-Star Game, jogador mais votado do jogo festivo, Calouro do Ano e por fim, campeão do torneio de enterradas. São oito conquistas “diferentes”.

Do mesmo modo, LeBron James também faturou oito conquistas: Título, MVP das Finais, MVP, MVP do All-Star Game, jogador mais votado do Jogo das Estrelas, Calouro do Ano, MVP da Copa da NBA e campeão da Copa da NBA.

Apenas 11 atletas conseguiram pelo menos seis troféus diferentes em termos de premiação ao longo da carreira: Larry Bird (7), Wilt Chamberlain (6), Willis Reed (6), Shaquille O’Neal (6), Kobe Bryant (6), Tim Duncan (6), Kevin Durant (6) e Stephen Curry (6).

O prêmio de jogador que mais evoluiu em 2017, faz grande diferença no currículo do grego. Afinal, jogadores desse nível não costumam concorrer a esse tipo de prêmio. Mas a trajetória do astro foi diferente até o topo.

Por fim, vale ressaltar que Giannis Antetokounmpo foi eleito o MVP da Copa da NBA de forma unânime.

