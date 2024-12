Copa NBA: time ideal tem jogadores que ficaram fora da final

O time ideal da Copa NBA foi divulgado nesta quinta-feira (19), incluindo jogadores que não disputaram a final do torneio. Apesar disso, o campeão Milwaukee Bucks liderou o número de atletas da equipe com dois eleitos. Além disso, o MVP foi Giannis Antetokounmpo, fundamental para a conquista.

Antetokounmpo foi escolhido como melhor jogador de forma unânime e também foi eleito ao quinteto ideal sendo votado por todos os 20 jornalistas que participaram da eleição. O grego terminou o torneio com médias de 30.5 pontos, 10.2 rebotes, 7.7 assistências, 2.8 tocos e 1.2 roubo de bola. Além disso, acertou 66.7% de seus arremessos. Com atuações dominantes, sobretudo na grande final, o astro liderou sua equipe ao título.

O outro nome do Bucks foi Damian Lillard. O armador ficou a um voto de também ser nome unânime na lista. Suas médias foram de 27.3 pontos, 8.3 assistências, quatro rebotes e 1.2 roubo de bola com 45.9% do perímetro.

A dupla campeã confirma o ótimo momento individual também. Afinal, nenhuma dupla da NBA soma tantos pontos quanto os dois no momento.

Apesar da frustração na final, com uma atuação abaixo da média, Shai Gilgeous-Alexander também foi eleito ao time ideal. E aliás, de forma unânime, como ocorreu com Giannis. O armador anotou 30.6 pontos, 5.9 assistências, 5.9 rebotes e 2.6 roubos de bola por partida. Por fim, ainda acertou 38.2% do perímetro. O canadense é um dos líderes da corrida para o MVP em 2024/25.

Mas há os atletas menos unânimes da lista. Trae Young foi mais um armador eleito. O astro levou o Atlanta Hawks para uma posição de destaque, superando vários times fortes pelo caminho. Young anotou 24.2 pontos, 10.8 assistências, 3.6 rebotes e um roubo de bola por jogo. Sua atuação contra o New York Knicks, no Madison Square Garden, foi uma das mais marcantes do torneio. Ele recebeu 12 de 20 votos.

No entanto, foi o pivô Alperen Sengun que ganhou a vaga mais apertada do quinteto ideal. O turco recebeu seis de 20 votos possíveis, e ainda assim, conseguiu ficar com a última vaga. Ele liderou a campanha do jovem Houston Rockets até a semifinal. Então, anotou 19.2 pontos, 9.7 rebotes, 6.2 assistências e dois roubos de bola no torneio.

Ou seja, todos os times que chegaram ao Final Four em Las Vegas, tiveram um ou mais jogadores eleitos para o time ideal da Copa da NBA.

Mas alguns outros nomes passaram perto de mudar essa formação. Isaiah Hartenstein, do Thunder, e Franz Wagner, do Orlando Magic, receberam cinco votos, apenas um a menos do que Alperen Sengun. Além disso, Jalen Johnson, do Hawks (quatro votos), e Jalen Williams, do Thunder (três votos), foram outros que ficaram próximos de serem eleitos.

Por fim, também receberam um votos: Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Dallas Mavericks), De’Aaron Fox (Sacramento Kings), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Brook Lopez (Milwaukee Bucks) e Karl-Anthony Towns (New York Knicks).

