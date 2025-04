Dwyane Wade avalia LeBron James: “Nunca vimos antes”

Dwyane Wade e LeBron James fizeram história na NBA. Os dois entraram juntos na liga em 2003 e jogaram juntos entre 2010 e 2014, pelo Miami Heat, vencendo dois títulos e indo para quatro finais. No entanto, Wade se aposentou em 2019, com 16 anos de carreira. LeBron, porém, segue em alto nível aos 40 anos e com 22 temporadas na conta. Fato, então, que surpreende até mesmo quem já esteve com ele, como o ex-companheiro.

“Não é segredo que todos nós estamos impressionados. Nunca vimos um atleta no basquete fazer o que ele está fazendo. Vimos o Tom Brady continuar dominante no futebol americano mesmo aos 40 anos, mas isso não é algo que tenhamos visto no basquete nesse nível”, disse Wade.

“Já vimos jogadores atuarem até os 40 anos ou chegarem à 20ª temporada na liga, mas não vimos esse nível de domínio, em algumas noites, você o assiste e não vê nenhuma queda de desempenho. Em certas partidas, ele parece o mesmo cara que vimos em 2003, em alguns momentos. É impressionante. Isso fortaleceu ainda mais sua posição pessoal na discussão sobre quem é um dos maiores de todos os tempos no basquete, porque a carreira dele é única. Não se parece com a de mais ninguém. É por isso que essa conversa pesa tanto”, seguiu.

Publicidade

“Fico surpreso, porque você não esperaria que um cara atlético continuasse sendo tão atlético assim, sem passar por coisas típicas de atletas, como cirurgias ou muitas lesões graves. Acho que o mais importante, além do corpo dele, que tem sido incrível, é que ele tem uma das mentes mais afiadas com quem já convivi. Ele continua mostrando o quão brilhante é nesse aspecto”, completou o ídolo do Heat.

Leia mais!

Dwyane Wade e LeBron James têm muita história juntos. Mesmo com sua aposentadoria já há seis temporadas, o ex-Miami Heat continua bastante envolvido com o mundo do basquete, inclusive com um podcast.

Publicidade

LeBron é o recordista de pontos da história da liga. Além disso, venceu quatro títulos, e quatro prêmios de MVP. Ele ainda está entre os jogadores com mais assistências, roubos, cestas de três e partidas. Dessa forma, seu lugar como um dos maiores da história está garantido, mas ele segue atrás de mais.

“Quero aproveitar enquanto ele ainda estiver jogando basquete. Quero ser um fã e sentar para curtir cada chance que tiver, porque um dia ele não vai mais estar driblando uma bola de basquete, e a gente vai sentir falta da grandeza dele, como sentimos falta da grandeza de Michael Jordan, da grandeza de Kareem Abdul-Jabbar, da grandeza de Bill Russell, e por aí vai. Só estou tentando valorizar essa grandeza enquanto ainda está entre nós, e acho que todo mundo deveria fazer o mesmo”, finalizou Wade.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA