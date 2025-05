Draymond Green responde a comentários de Steve Kerr

Draymond Green foi mais uma vez o pilar defensivo do técnico Steve Kerr no Golden State Warriors. Na campanha que terminou nas semifinais dos playoffs, o veterano foi pivô titular com apenas 1,98 metros e ficou em terceiro na disputa de Defensor do Ano na NBA. No entanto, o treinador do time de San Francisco não pretende repetir o camisa 23 no centro do garrafão em 2025/26.

“Não quero começar a próxima temporada com Draymond como nosso pivô titular”, disse Kerr. “Acho que é viável para os últimos 30 jogos, como fizemos esse ano. Porém, você percebe o preço que isso cobra dele”.

A função de pivô de fato é desgastante para Draymond Green. Apesar de ser um defensor talentoso, ele precisou jogar contra jogadores bem maiores e pesados do que ele ao longo do ano. Além disso, por conta da qualidade na defesa, é comum que ele também precise mudar de função ao longo do jogo.

Desse modo, Draymond Green comemorou a decisão de Steve Kerr de não usá-lo mais como pivô titular. Em seu podcast, o ala-pivô reclamou do impacto físico que a função traz.

“Que Deus abençoe o coração de Steve Kerr”, disse Green. “Jogar como pivô é demais e eu sempre topo. Porém, é uma batalha difícil todas as noites. Enfrento caras com 30 a 40 quilos a mais que eu, com 10, 12 até 18 centímetros mais altos. Eu entro no primeiro tempo e estou bem, ainda tenho pernas. No entanto, no segundo tempo, depois de toda essa batalha… Eu concordo com Steve: podemos ter outro pivô titular”.

Ao lado de Draymond Green, o ex-armador Baron Davis concordou com o veterano durante o podcast. De acordo com o ex-jogador da NBA, o Warriors precisa conseguir um pivô para desafogar o camisa 23 na defesa.

“Você precisa ter um bom encaixe, porque não dá para se encaixar com todo mundo”, disse Davis a Draymond Green. “Você troca para marcar um aramdor, depois troca para Anthony Edwars, depois para Julius Randle. Por fim, vem o Rudy Gobert, depois o Alperen Sengun, e aí o Steven Adams. É desgastante”.

Apesar da reclamação, Green brilhou como pivô titular no elenco de Kerr. Em 68 jogos, afinal, ele teve médias de nove pontos, 6.1 rebotes, 1.5 roubo e um toco em 29 minutos.

