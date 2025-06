Draymond Green fala o que pensa sobre Alex Caruso

Ao analisar o jogo 2 das finais da NBA entre Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder, Draymond Green falou o que pensa sobre Alex Caruso. No episódio mais recente do podcast The Draymond Green Show With Baron Davis, o veterano do Golden State Warriors exaltou o especialista defensivo do Thunder, que anotou 20 pontos no duelo do último domingo (8). De acordo com Green, Caruso é o terceiro jogador mais importante do atual campeão do Oeste, atrás somente de Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams.

“Quando olho para este time de Oklahoma, penso que o terceiro jogador mais importante é o Alex Caruso. Ele é fundamental para o que o time faz em quadra. Sinto que os adversários nunca fazem um plano de jogo contra ele. Então, como não se planeja o jogo contra ele, Caruso entra em quadra em uma série como essa e vai muito bem. Mas a realidade é que ele é um campeão. Então, ele sabe o que esperar”.

“Se eu fosse o técnico adversário, diria: ‘Caruso já passou por isso, ele nos mostrou repetidas vezes que pode se destacar neste momento. Então, vou torná-lo muito importante para o nosso plano de jogo. Defensivamente, ele é muito importante para tudo o que o Thunder faz. Ofensivamente, ele pode ser mais um cara que pode jogar com a bola na mão, que é inteligente, que toma decisões, que vai tentar os arremessos certos, e não os errados”, disse o camisa 35 do Warriors.

Como Draymond Green bem citou, Alex Caruso já tem um título da NBA no currículo. Foi em 202o pelo Los Angeles Lakers, na ‘bolha’ da liga, em Orlando. Além dos angelinos, o ala-armador atuou pelo Chicago Bulls. Mas, na offseason passada, o Thunder adquiriu o especialista defensivo na troca envolvendo o jovem Josh Giddey.

Em Oklahoma, Caruso reencontrou o técnico Mark Daigneault. Afinal, o treinador comandou o atleta no time afiliado do Thunder na G League (Oklahoma City Blue). O camisa 9 não foi selecionado no Draft de 2016, mas encontrou espaço na liga de desenvolvimento.

Depois de uma temporada no Blue, Caruso disputou a Summer League de 2017 pelo Lakers. Então, ao se destacar no torneio de intertemporada, o jogador assinou um contrato com os angelinos. Mas foi em Chicago que o especialista defensivo se valorizou. Na offseason de 2021, Caruso fechou um acordo de US$37 milhões por quatro campanhas. Pelo Bulls, ele foi eleito duas vezes para os quintetos ideais de defesa (primeiro time em 2023 e segundo em 2024).

Já no Thunder, o salário de Caruso subiu ainda mais. Em dezembro do ano passado, ele assinou uma extensão contratual de US$81 milhões por quatro temporadas. Pela equipe de Oklahoma, o ala-armador disputou 54 jogos na fase regular. Suas médias foram de 7,1 pontos, 2,9 rebotes, 2,5 assistências e 1,6 roubo de bola.

No entanto, o impacto de Alex Caruso vai além das estatísticas, como sinalizou Draymond Green. Ele é uma das peças fundamentais para que o Thunder tenha a melhor defesa da NBA. Dois companheiros dele – Lu Dort e Williams – foram eleitos para os quintetos de defesa da temporada.

