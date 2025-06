Bucks não planeja troca envolvendo Giannis Antetokounmpo

A possível saída de Giannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks, via troca, não deverá ocorrer nesta offseason. Pelo menos é o que garante Brian Windhorst, da ESPN. Segundo o jornalista, a franquia não quer abrir mão do astro. Além disso, o grego não solicitou uma troca.

“Neste momento, não há mercado para troca com Giannis Antetokounmpo. Além disso, não há discussões sobre a troca dele. Aliás, ele não pediu por isso. Enfim, o Bucks não está interessado ​​em negociá-lo”, afirmou Windhorst, durante o programa Get Up.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Bucks caiu na primeira rodada dos playoffs da NBA. Assim, por conta de mais um fracasso, diversos veículos de comunicação dos EUA especularam um pedido de troca de Giannis à direção da franquia. O grego tem contrato válido até 2028. Nas próximas três campanhas, ele vai receber US$175,4 milhões em salários.

Mas, ao que parece, Giannis Antetokounmpo não vai pedir troca ao Bucks. A equipe, por sua vez, não quer se desfazer do craque. Portanto, a tendência é de continuidade. Segundo Matt Moore, do portal Hardwood Paroxysm, a direção da franquia já planeja a reconstrução em torno de Antetokounmpo.

Nesta temporada, o grego foi um dos finalistas ao prêmio de MVP, mas ficou atrás de Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic na votação. Em 67 jogos, Giannis obteve médias de 30,4 pontos, 11,9 rebotes e 6,5 assistências.

A notícia da provável permanência de Giannis em Milwaukee é um balde de água fria nas pretensões de algumas equipes. Afinal, New York Knicks e Toronto Raptors são times prontos para fazer uma oferta ao Bucks pelo astro. Além disso, Brooklyn Nets, Houston Rockets e San Antonio Spurs

Campeão e MVP das finais de 2021, Antetokounmpo quer fazer parte de um time competitivo. Assim, o gerente-geral da franquia, Jon Horst, terá a missão de montar um elenco forte em torno do grego.

Mas, em 2025/26, o Bucks terá uma temporada desafiadora. Damian Lillard, por exemplo, será desfalque por um longo período. No fim de abril, o armador rompeu o tendão de Aquiles esquerdo. O prazo estimado para recuperação, aliás, é de até um ano.

Além disso, a saída do veterano Brook Lopez, agente livre irrestrito, é quase uma certeza. Até para dar um alívio nas finanças. Outros três atletas têm a opção de testarem o mercado: Bobby Portis, Kevin Porter e Pat Connaughton. Portanto, o elenco do Bucks deverá ter mudanças significativas para a próxima campanha.

