Draymond Green e Dillon Brooks fazem série de provocações

O embate entre o Golden State Warriors, de Draymond Green, e o Houston Rockets, de Dillon Brooks, é um dos mais aguardados da primeira rodada dos playoffs. Isso porque o ala do time texano tem um histórico de polêmicas contra o rival desde que atuava pelo Memphis Grizzlies. Além disso, vai encarar um dos jogadores mais provocativos da liga. Então, o analista Stephen A Smith, da ESPN, fez um alerta a Green.

“O maior elemento de Draymond Green é a sua mente. E Dillion Brooks basicamente o desafiou quando disse o que disse. ‘Não vou ser expulso, vou deixar isso para outra pessoa’, sabemos de quem ele está falando. Então, Green ouve esse tipo de declaração e sua postura provavelmente será: ‘vamos fazer esses jogos mentais'”, avaliou.

A fala de Brooks citada pelo jornalista aconteceu na última quinta-feira (17). Ao falar sobre o confronto contra o Warriors, o canadense provocou Green sem mencioná-lo.

“Eu não sei [quantas expulsões teremos na série. Porém, eu não vou se expulso. Vou deixar isso para outra pessoa”, disse o camisa 9.

Para embasar seu argumento, Smith relembrou as finais de 2016 quando Green desfalcou o Warriors ao ser suspenso. Então, ele voltou a alertar o veterano.

“Vale a pena repetir: Draymond precisa se cuidar. Há um título que o próprio Green admitirá que custou ao Golden State anos atrás. Isso porque ele foi suspenso no Jogo 5 das finais da NBA de 2016”, completou.

O ex-jogador Danny Green também falou sobre o temperamento do jogador do Warriors. Além disso, acredita que seja mais difícil para ele se controlar em jogos decisivos como os dos playoffs.

“Ele é mais agressivo na época dos playoffs e não controla tanto quanto deveria. Acho que isso é preocupante porque dita muito do que o Golden State fará em quadra. Se Draymond Green não mantiver a calma, fizer suas palhaçadas e se meter com Dillon Brooks, Houston tem peças suficientes para vencer. Mas sem Green, Golden State é um time totalmente diferente. Perde a identidade”, analisou o ex-jogador.

Por fim, Brooks também falou sobre um possível favoritismo do Warriors para a série do Oeste.

“A gente encara isso de frente. Gostamos disso. No fim das contas, não nos importamos se somos considerados azarões, se eles são os veteranos, com as apostas ou seja lá o que for. Não ligamos para o que pensam. Somos o time mais físico. Lutamos juntos e, na minha opinião, somos o time mais coeso”, disse.

