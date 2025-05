Draymond Green detona Dillon Brooks: “Você é um otário”

A rivalidade entre Draymond Green e Dillon Brooks ganhou mais um capítulo nesta semana. Dois dias após o fim da série entre Golden State Warriors e Houston Rockets, o veterano atacou o ala canadense. Vitorioso no confronto, o camisa 35 mandou um recado ao desafeto por deixar a quadra sem cumprimentar atletas e comissão técnica do Warriors. As críticas foram feitas durante o episódio mais recente do Draymond Green Show, podcast do ala-pivô.

“Quando falo do que todo mundo é feito… Dillon Brooks, você saiu correndo de quadra. Não cumprimentou ninguém. E você admitiu que estava tentando machucar a mão do Stephen Curry. Eu não me importo com isso, eu entendo. Mas, se você vai ter essa atitude, não se esconda quando perder. Não seja assim. Aliás, você perdeu muito respeito naquele momento. Mas é isso que Dillon Brooks é. Você é um otário, cara. Ninguém na quadra te respeita”, disse o veterano do Warriors.

Há dois anos, Green detonou o rival durante uma live. Na ocasião, ele deixou claro que a razão do Memphis Grizzlies, então time de Brooks, não ser campeão, era o jogador canadense. Mas, há duas semanas, o ala do Rockets deu o troco ao afirmar que o desafeto é um jogador sujo.

A alegação veio após um repórter perguntar o que Dillon Brooks achava de quem vinha dizendo que Amen Tompson foi sujo no lance que lesionou Jimmy Butler, no jogo 2 da série. “O jogador sujo é Draymond, que empurrou ele, que acabou se trombando com Jimmy, que estava no ar. Amen não é um jogador sujo, e ninguém aqui está preocupado com isso”.

Quanto à jogada que causou a lesão de Butler, o ala do Warriors subiu para pegar um rebote, após erro de arremesso de Thompson. Mas, o jovem do Rockets se enrolou com ele, ainda no ar. Então, o camisa 10 de Golden State caiu, com sinais claros de dor.

Depois, Butler foi para o lance livre, acertando um de dois. Na sequência, o craque saiu de quadra, direto para os vestiários e não retornou à quadra. No dia seguinte, Butler foi diagnosticado com uma lesão muscular profunda no glúteo.

A série entre Rockets e Warriors foi marcada pela fisicalidade. Draymond Green e Dillon Brooks, aliás, são conhecidos por essa marcação mais dura e jogadas que, às vezes, passam do ponto. No entanto, eles não se envolveram em uma disputa direta nos sete duelos.

O detalhe é que, antes do confronto, Brooks de uma indireta no desafeto. Ao falar sobre o duelo contra o Warriors, o canadense provocou Green, mas sem mencioná-lo. “Eu não sei quantas expulsões teremos na série. Porém, eu não vou ser expulso. Vou deixar isso para outra pessoa”, disse o camisa 9.

No fim das contas, Green levou quatro faltas técnicas e duas flagrantes na série contra o Rockets. Entretanto, o veterano não foi expulso uma vez sequer no confronto. Desse modo, ele frustrou as expectativas de Brooks.

Respeito de pivô adversário

Apesar da relação conturbada com Dillon Brooks, Draymond Green é bastante respeitado por um jogador do Rockets. Ao final da série de sete jogos, Alperen Sengun disse que aprendeu muito nos duelos com o veterano do Warriors. Ou seja, tirou lições valiosas do embate em quadra. Acima de tudo, o pivô turco demonstrou respeito pelo tetracampeão da NBA.

“Eu aprendi muito, pois foi a minha primeira vez nos playoffs aqui. E aprendi muito com Draymond, em particular. Sobre agressividade na marcação, ser ativo nos dois lados da quadra tentando ajudar os meus companheiros a vencer. Esse cara é um dos melhores marcadores de todos os tempos. Então, é claro que essa seria uma ótima experiência”, contou o pivô.

O auge do duelo entre Sengun e Green aconteceu no jogo 4. O time texano teve uma posse com menos de dez segundos no cronômetro para retomar a lideranças. O jovem do Rockets recebeu a bola e tentou atacar o oponente, mas não ganhou muito espaço. Então, tentou um gancho de média distância, que não caiu. A posse defensiva de Green, então, assegurou a vitória do Warriors.

