Alperen Sengun: “Aprendi muito enfrentando Draymond Green”

Alperen Sengun e Draymond Green protagonizaram um dos bons duelos particulares da primeira rodada dos playoffs. Mas esse confronto tem um significado que vai além dos dois atletas. O jovem pivô do Houston Rockets e o veterano defensor do Golden State Warriors fizeram uma batalha de gerações. O turco saiu eliminado da série, mas leva lições valiosas do duelo com o ala-pivô.

“Eu aprendi muito, pois foi a minha primeira vez nos playoffs aqui. E aprendi muito com Draymond, em particular. Sobre agressividade na marcação, ser ativo nos dois lados da quadra tentando ajudar os meus companheiros a vencer. Esse cara é um dos melhores marcadores de todos os tempos. Então, é claro que essa seria uma ótima experiência”, contou o titular texano, depois da derrota no sétimo jogo da série.

O auge do duelo entre Sengun e Green aconteceu na quarta partida da série. O Rockets teve uma posse com menos de dez segundos no cronômetro para retomar a liderança contra o Warriors. O turco recebeu a bola e tentou atacar o oponente, mas não ganhou muito espaço. Então, tentou um gancho de média distância que não caiu. A posse defensiva garantiu a vitória do time californiano.

“A experiência nesse nível competitivo me mostrou o que é basquete de verdade. Nós aprendemos a jogar juntos, conversamos todos os dias e, com isso, crescemos como time. Enfrentamos uma grande equipe sete vezes e fomos até o limite. Foi uma série dura, em que tivemos as nossas chances, mas também um aprendizado valioso”, reconheceu o jogador de 22 anos.

Evolução

Fim de temporada é um momento de reflexão e reavaliação. E, apesar da campanha de sucesso do Rockets, Sengun vai para as férias com um gosto amargo que vai além da eliminação. Afinal, ele crê que regrediu em detalhes cruciais em relação à campanha anterior. É verdade que, a princípio, as suas médias de pontos e assistências caíram. Para o jogador, isso não é inaceitável a essa altura de sua carreira.

“Eu acho que evolui como defensor nessa temporada, mas tenho que trabalhar no meu jogo ofensivo. Não tive um grande ano ofensivo, para ser sincero. Preciso, então, ter mais cuidado e foco nesse aspecto do jogo. Tenho que trabalhar em meu corpo, meu toque em torno do aro. Vão ser longas férias, pois tenho muito a fazer”, cobrou-se o jovem jogador.

Sengun sentiu que os reflexos da sua temporada ofensiva abaixo do que esperava foram vistos nos playoffs. Pequenas falhas em quadra, em síntese, revelaram grandes defeitos. “Errei vários arremessos fáceis, então tenho que ser melhor nisso. Vou trabalhar demais na offseason com vista em tudo o que vivi nessa série e, com isso, retornar ainda mais forte. Até porque estaremos nos playoffs na próxima temporada”, garantiu.

Jogador-chave

O rendimento de Draymond Green foi fundamental para a classificação do Warriors, mas isso não se limita à marcação em Alperen Sengun. É algo bem maior. O ala-pivô, antes de tudo, é o centro da defesa da equipe. E o seu comportamento pouco “político”, mais do que isso, virou um obstáculo extra para os adversários. Depois de tantos anos, o técnico Steve Kerr sabe reconhecer o papel fundamental do veterano em quadra.

“Draymond é o jogador-chave do nosso time. É o cara que impulsiona vitórias, mas pode levar a derrotas também. A sua maior qualidade é a sua kriptonita também: sua paixão, emoção e espírito competitivo. Ele entra em ‘espirais’ de vez em quando, pois desvia do plano de jogo e perde a compostura. E, para nós, o ponto crucial para a vitória nessa série foi a compostura”, avaliou o veterano treinador.

