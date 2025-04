“Merecia vencer”, diz Draymond Green sobre melhor defensor da NBA

Draymond Green ficou em terceiro no prêmio de Defensor do Ano da NBA. O vencedor foi Evan Mobley, do Cleveland Cavaliers, enquanto Dyson Daniels, do Atlanta Hawks, do Atlanta Hawks, ficou em segundo. O ala-pivô do Golden State Warriors, porém, acha que merecia mais do que os adversários.

“Não há muito o que fazer sobre isso”, disse Draymond Green. “Essa não é a minha primeira disputa. Não é a primeira vez que sinto que merecia ganhar, mas não ganho”.

Green surgiu na disputa pelo prêmio de Defensor do Ano já na reta final de 2024/25. Na busca pela vaga nos playoffs, ele liderou o Warriors a sétima melhor defesa da temporada, a frente do próprio Cavaliers de Mobley.

Publicidade

No fim, pesou contra o ala-pivô de Golden State as médias na defesa e as campanhas dos times. Isso porque, Mobley teve 1.6 toco por jogo e 0.9 roubo, além de ter liderado o Cavaliers ao melhor recorde do Oeste. Draymond Green, enquanto isso, teve um toco e 1.5 roubo, sendo que o Warriors ficou na sétima posição do Oeste.

Apesar da chateação, Draymond Green parabenizou Mobley por vencê-lo na disputa de melhor defensor da NBA.

“Já passei por isso antes. Então, não é grande coisa para mim. Mas quero parabenizar Evan Mobley. Ele é incrível. Sou fã dele desde USC. Ver ele continuar crescendo e se tornando o jogador que todos imaginavam. Estou muito feliz em vê-lo conquistar esse prêmio”, seguiu Draymond Green.

Publicidade

Leia mais!

Apesar da mensagem a Mobley, Draymond Green lamentou comentários recentes de Darius Garland. O armador do Cavaliers, afinal, chegou a dizer que o ala-pivô do Warriors tinha uma espécie de “código de trapaça” na disputa pelo prêmio, graças ao seu podcast.

“Darius Garland estava só provocando. Estávamos na disputa, Mobley ganhou, isso é ótimo. O time de vocês era o primeiro colocado com o segundo melhor recorde da NBA. Quem vai reclamar disso? Mas esses garotinhos ficam jogando indiretas. Fiquei surpreso com Garland”, acrescentou Draymond Green.

Publicidade

Por fim, Green afirmou que gostaria de ter sido eleito o Defensor do Ano. Aos 35 anos, ele já venceu o prêmio em 2016/17, quando tinha apenas 26. Portanto, poderia adicionar mais um à coleção na reta final de carreira.

“Como eu disse, obviamente queria vencer. Mas estar na conversa aos 35 anos, ainda jogando em nível de elite [e] continuando a atuar em alto nível, não tenho vergonha nenhuma disso. Vou voltar no ano que vem e colocar meu nome de novo na disputa. Porque vou fazer o que preciso fazer como defensor”, finalizou Green.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA