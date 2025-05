Draymond Green culpa técnico por derrota do Knicks no jogo 4

A derrota do New York Knicks no Jogo 4 da série contra o Indiana Pacers deixou a equipe em desvantagem na série. Embora tenha vencido a quinta partida, a equipe continua atrás. Dessa forma, Draymond Green culpou o corpo técnico do Knicks pela derrota, alegando que não fizeram os ajustes necessários para conter o Pacers.

“Chega um ponto em que você precisa tentar coisas diferentes. Se você continuar fazendo o que está fazendo, vai continuar obtendo os mesmos resultados”, disse Green. “Então, quando eu paro para analisar o time do Knicks, eles fizeram algumas mudanças nas substituições, mas fora isso, não fizeram muitos ajustes nessa série, nem no ataque, nem na defesa. Eu não vejo muitos ajustes que eles tenham feito”.

Green ainda sugeriu ajustes específicos, como jogar mais com Karl-Anthony Towns no post up e menos ajudas defensivas contra Tyrese Haliburton.

As pequenas mudanças nas substituições mencionadas pelo jogador do Golden State Warriors são Landry Shamet e Delon Wright entrando na rotação, enquanto Cam Payne saiu. No jogo 6, a mesma coisa, e resultado positivo: vitória do Knicks, com grandes atuações de Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns.

O Knicks, aliás, já tinha feito ajustes antes na série. Josh Hart foi para o banco, dando espaço para Mitchell Robinson no time titular. Assim, Towns foi para a posição de ala-pivô. Isso aconteceu porque o Pacers estava atacando o garrafão com muita facilidade, e marcando a maioria dos pontos por lá.

Embora tudo isso tenha funcionado bem no Jogo 5, ainda será preciso vencer mais um duelo, fora de casa, para levar o confronto à partida derradeira. Mesmo com as críticas de Draymond Green para Tom Thibodeau, técnico do Knicks, o treinador segue confiante na vitória.

“A gente se coloca em buracos durante as partidas e precisamos lutar para sair deles. Esse é o nosso roteiro. Não dá para ser perfeito em quadra, mas você deve buscar a perfeição. Lutar por cada bola e vencer cada posse. A nossa defesa, no entanto, não funcionou hoje. Nós pegamos rebotes, mas as falhas de marcação e desperdícios de posse nos bateram”.

A série retorna neste sábado (31). Seja quem passar, porém, já larga atrás no quesito descanso. Isso porque o Oklahoma City Thunder fechou sua série na quarta-feira (28) e vai descansar até o dia 6, quando acontece o primeiro jogo das finais.

