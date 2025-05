Draymond Green abre o jogo sobre queda do Warriors nos playoffs

Draymond Green e o Golden State Warriors foram eliminados dos playoffs da NBA. Sem Stephen Curry, com lesão na coxa, a equipe não conseguiu segurar o Minnesota Timberwolves. Dessa forma, a temporada da franquia de San Francisco acabou nas semifinais de conferência. Então, o veterano falou sobre a eliminação.

Após o Jogo 5, Green foi perguntado sobre o envelhecimento do Warriors, mas ele minimizou a questão.

“Disseram isso no ano passado e no ano retrasado também. Uma coisa que posso garantir é que a cada ano vamos envelhecer… Não me preocupo nem um pouco com isso. Sinto que ainda estou melhorando. Sinto que o Stephen (Curry) ainda está melhorando. Além disso, que o Jimmy (Butler) ainda está melhorando”.

Assim, Green, que acabou de encerrar sua 13ª temporada na NBA, também afirmou que acredita que o Warriors estará de volta aos playoffs na próxima temporada e terá uma chance real de impressionar.

“Acho que estaremos de volta. É ruim terminar assim, mas achamos que temos as peças para fazer outra campanha forte e repetir o feito. Essa vai ser a nossa mentalidade para a offseason. Acho que no ano que vem estaremos de volta e teremos uma nova chance”, avaliou.

Após a eliminação do Warriors nos playoffs, Draymond Green também elogiou vários jogadores do Timberwolves. Isso porque o camisa 23 falou sobre Julius Randle, Gobert, Naz Reid, Mike Conley, Jaden McDaniels. Ele não mencionou Anthony Edwards, contudo. O ala-pivô também disse que o time tem chance de ir até as finais, julgando pelo nível que vêm apresentando.

“Eles têm uma chance. Uma chance real”, disse Green. “Sempre que você tem um número 2 que pode resolver, você se dá a chance de fazer acontecer e ganhar um anel. E como eu disse, então, do jeito que Julius vem jogando, ele está iluminado. Não tenho dúvidas de que vai continuar assim. Ele é bem agressivo e vai com tudo”.

Na série, o veterano teve médias de 9.1 pontos, 5.5 rebotes e 3.8 assistências. O maior alvo de críticas da torcida do Warriors, porém, foi Jimmy Butler. O craque não tentou muitos arremessos durante o confronto, inclusive fechando o Jogo 5 com menos tentativas que o próprio Draymond Green, considerado como um defensor.

