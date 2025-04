Dono do Nuggets era contra troca de Michael Porter

De acordo com Matt Moore, do site Action Network, os donos do Denver Nuggets não queriam que Michael Porter Jr saísse em troca na trade deadline, em fevereiro. Ainda segundo o jornalista, o ala era o principal nome que poderia ser negociado para o time se reforçar na segunda parte da temporada. No entanto, continuou sem grandes mudanças no elenco.

“O Nuggets sabia que estavam com falta de arremessadores. O GM disse isso no Media Day. Mas ele não conseguiu fazer nada na janela de trocas porque esgotou seus ativos para se livrar de Reggie Jackson e contratar Russell Westbrook. As escolhas de primeira rodada também já haviam sido negociadas. Então, trocar Michael Porter Jr. era o caminho mais óbvio, mas o mercado estava ‘indiferente’ sobre ele por vários motivos. Além disso, os donos da franquia haviam dito que eram contra a troca de Porter”, relatou Moore.

Porter foi a 14ª escolha geral no Draft da NBA de 2018. Ele perdeu a sua temporada de estreia devido a uma lesão nas costas. O jogador de 26 anos tem médias de 16.2 pontos, 6.4 rebotes e 1.4 assistências na carreira. Na atual temporada, ele participou de 74 jogos. Como resultado, tem médias de 18.3 pontos, sete rebotes e aproveitamento de 50.4% nos arremessos de quadra.

Em 2021, o Nuggets assinou uma extensão de cinco anos por US$172 milhões com Porter. Dessa forma, ele ganhará US$38.3 milhões na próxima temporada e US$40.8 milhões em 2026/27, o último ano de seu contrato.

Então, Michael Porter não saiu em troca e o Nuggets ficou sem reforços de impacto na trade deadline. Isso, portanto, seria um dos fatores citados pelo jornalista para mudanças na franquia. Nesta semana, o técnico Michael Malone e o GM Calvin Booth foram demitidos às vésperas dos playoffs.

Dentre alguns motivos mencionados por Moore para a saída do executivo está justamente a falta de boas movimentações no mercado. Vale lembrar que Denver foi afetado pelas mudanças no acordo coletivo de trabalho (CBA). Assim, passou a ter mais dificuldades em contratar novos jogadores. Neste cenário, a aposta do GM era em jovens jogadores, mas isso conflitou a forma como Malone geria a equipe.

“A situação entre Booth e Malone se tornou tóxica no ano passado, pois a diretoria queria que seus jovens jogadores jogassem para provar que estavam certos e melhorar o valor do elenco. Enquanto isso, Malone queria contar com veteranos comprovados para brigar por título. As coisas pioraram tanto que surgiram profundas divisões na franquia. Ou você era do ‘time Malone’, ou era ‘ time Booth'”, completou.

Por fim, o jornalista também revelou que o principal astro do time, Nikola Jokic, não teve nenhuma relação com a saída de Malone e Booth.

“Nikola Jokic não pediu a demissão de Malone. Ele certamente foi consultado nos últimos dias pela diretoria para avaliar a situação. Mas em nenhum momento sinalizou preferência pelo único técnico que já teve ser dispensado. Na verdade, acredito que Jokic provavelmente respondeu que essa não é uma decisão dele”, disse.

