Dois jogos de Thunder e Nuggets que podem decidir MVP da NBA

Shai Gilgeous-Alexander, astro do Oklahoma City Thunder, briga jogo a jogo pelo MVP da NBA contra Nikola Jokic, do Denver Nuggets. Então, neste domingo (9), os principais candidatos ao maior prêmio individual da liga vão se enfrentar em partidas que podem definir a disputa. E na noite de segunda-feira, os times voltam a se encontrar.

E, com a derrota do Los Angeles Lakers para o Boston Celtics na noite de sábado (8), o Nuggets (venceu 41 dos 63 jogos) reassumiu o segundo lugar do Oeste, enquanto o Thunder é o primeiro, com 52 vitórias e 11 derrotas. Ou seja, além da luta entre Gilgeous-Alexander e Jokic pelo MVP, os dois times ocupam os primeiros lugares na conferência.

As partidas acontecem logo após a performance impressionante de Jokic contra o Phoenix Suns, na sexta-feira. O três vezes MVP da NBA fez um jogo histórico ao somar 31 pontos, 21 rebotes e 22 assistências. E veio depois de Gilgeous-Alexander reassumir a liderança na Corrida para o prêmio. Isso porque no dia 28 de fevereiro, o sérvio voltava ao primeiro lugar pela primeira vez desde 3 de janeiro.

Aliás, a subida do armador do Thunder vem deixando o tetra do pivô do Nuggets cada vez mais difícil. Gilgeous-Alexander chegou a ser o terceiro no fim de dezembro. Desde então, ele só ficou uma semana fora do primeiro lugar.

O favoritismo de Gilgeous-Alexander em seu primeiro MVP da NBA depende do resto da temporada do Thunder, que tem grande vantagem sobre o Nuggets de Jokic. Portanto, vencer os dois jogos, que acontecem em Oklahoma City, torna-se ainda mais importante para o prêmio.

MVP em três dos últimos quatro anos, Jokic faz a primeira temporada da carreira com médias de triplo-duplo na NBA. Em 57 jogos, ele possui médias de 28.9 pontos, 12.9 rebotes e 10.6 assistências. Para completar a grande campanha, o pivô tem o melhor aproveitamento nos arremessos de três desde que começou a jogar na liga, em 2015/16. Enquanto aumentou o número de tentativas de longa distância (4.4 por jogo), Jokic acerta 43.9%.

Por outro lado, Gilgeous-Alexander comanda um time quase imbatível em casa. Em 31 jogos, o Thunder venceu 27 deles, algo que o técnico Michael Malone, do Nuggets, sabe bem como é. Afinal, Denver teve uma das melhores campanhas dentro de seus domínios em 2023/24.

Neste domingo, Nuggets e Thunder se enfrentam às 14h (horário de Brasília), com transmissão da ESPN. Já na segunda-feira, às 21h, quem transmite é o Prime Video.

