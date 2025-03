Dirk Nowitzki atualiza informações na troca de Luka Doncic para o Lakers

Mesmo após mais de um mês após a troca que levou Luka Doncic ao Los Angeles Lakers, a negociação segue repercutindo. Dessa vez, foi Dirk Nowitzki, lendário jogador do Dallas Mavericks, que falou sobre o tema. Em participação no podcast alemão, 41 Game Changer, o ex-jogador disse que não esperava pelo acordo.

“Eu estava de férias com minha família. No início, achei que era mentira, que Shams Charania havia sido hackeado. Mas depois vi que era verdade. Aí cancelei meu almoço e só fiquei acompanhando nas redes sociais”, disse o astro, campeão com o Mavs em 2011.

Além disso, o próprio Doncic foi pego de surpresa. Nowitzki mandou uma mensagem, mas o esloveno não respondeu de imediato. “Um dia depois, ele respondeu. Acho que estava bem emocional. Ele não esperava de jeito nenhum”.

Publicidade

Para apoiá-lo, o alemão foi para Los Angeles assistir ao primeiro jogo de Luka Doncic após a troca para o Lakers. “Queria mostrar que ainda estou aqui por ele e sua família. Seu pai estava lá, junto com algumas das pessoas mais próximas a ele”.

Uma das maiores consequências da troca foi o armador perder a chance de assinar um contrato supermáximo, o que lhe custou mais de US$100 milhões. No entanto, Nowitzki insiste que dinheiro não é sua maior motivação.

“Ele poderia ter assinado o supermáximo com o Mavericks, mas, com essa troca, perdeu essa oportunidade. Mas acho que no fim das contas, Luka não joga só por dinheiro. Acho que essa troca não o abalou nesse sentido”.

Publicidade

Leia mais!

Contudo, mesmo com essa perda financeira, o ídolo do Mavs acredita que Doncic ficará em Los Angeles a longo prazo. “Acho que sim. O Lakers oferece a ele um elenco competitivo e um grande mercado”.

Nowitzki também falou sobre o papel de Mark Cuban. Muitos achavam que ele teve influência na troca, mas o lendário ala-pivô discorda. “Ele vendeu a maior parte da franquia há mais de um ano. Agora, é apenas um acionista minoritário sem poder real de decisão. Logo depois da troca, ele disse que não fazia ideia do que estava acontecendo. E eu acredito nele”.

Publicidade

Cuban sempre foi grande apoiador de Doncic, chegando a afirmar que nunca o trocaria. Por isso, Nowitzki acredita que o GM Nico Harrison e o novo dono, Patrick Dumont, tomaram a decisão sem envolvê-lo. Por fim, essa revelação adicionou mais frustração para os torcedores do Mavericks.

“Foi uma situação muito estranha ver ele com a camisa do Lakers. Eu estava naquele ginásio vazio e, de repente, ele entrou em quadra, mas de amarelo. Foi um momento bizarro para mim”, relembrou.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA