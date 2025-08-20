Destaque letão, Kristaps Porzingis compara EuroBasket e NBA

Em entrevista à FIBA, Kristaps Porzingis projetou a disputa do EuroBasket 2025 e comparou o torneio com os playoffs da NBA. Isso porque, sob seu ponto de vista, o torneio de seleções tem algo em comum com o mata-mata da liga americana: cada jogo é “vida ou morte”. O pivô do Atlanta Hawks vai defender a Letônia na competição que começa no dia 27 de agosto.

“Todo jogo é uma questão de vida ou morte, certo? Cada posse de bola importa e é por isso que é tão divertido para nós, jogadores, e para os fãs. A intensidade é insana. Mas, as finais ou os playoffs da NBA também são”, disse o letão.

Ao lembrar do nível de disputa da NBA, Kristaps Porzingis também exaltou o EuroBasket. Então, apontou a Sérvia como principal adversária na fase de grupos e uma das favoritas ao título do torneio.

“A Sérvia provavelmente é o número um do grupo. Além disso, com certeza está entre as três melhores do torneio, no papel. Vai ser um jogo difícil para nós”, avaliou.

Ele também observou que Turquia, República Tcheca e Estônia são adversários perigosos que podem surpreender se a equipe não estiver 100% focada. “Todos podem te surpreender se você não estiver atento naquele dia. Então, só precisamos estar focados”.

A Letônia de Kristaps Porzingis está no Grupo A do EuroBasket. Além de sua equipe, ainda há Portugal, Estônia, Turquia, Sérvia e República Tcheca. A edição de 2025 também é especial para o pivô do Atlanta Hawks. Afinal, seu país vai sediar o grupo com jogos que serão na capital Riga. Portanto, vai jogar ao lado de sua torcida.

“É uma experiência única na vida. Sobretudo para nós, um país pequeno. Não há como voltar atrás. Temos que dar tudo quando estivermos em quadra e aproveitar cada segundo”, completou o veterano.

Por fim, vale lembrar que Porzingis foi trocado para o Hawks nesta offseason da NBA. Ele terminou sua passagem pelo Boston Celtics como campeão e 2024 e teve médias de 19,8 pontos, sete rebotes e 1,8 tocos durante sua passagem de dois anos na franquia.

Sobre o EuroBasket 2025

A 42ª edição do torneio será entre 27 de agosto e 14 de setembro. Então, mais uma vez, a competição será disputada em quatro países: Chipre, Finlândia, Letônia e Polônia.

São 24 seleções, divididas em quatro grupos com seis equipes cada. Assim, os quatro melhores de cada chave avançam às oitavas de final. A fase de mata-mata do EuroBasket 2025, aliás, será na Xiaomi Arena, em Riga, na Letônia.

Grupos

A (Riga): Letônia (anfitriã), Sérvia, Turquia, República Tcheca, Estônia e Portugal

B (Tampere): Finlândia (anfitriã), Alemanha, Lituânia, Montenegro, Grã-Bretanha e Suécia

C (Limassol): Chipre (anfitriã), Espanha, Grécia, Itália, Geórgia e Bósnia

D (Katowice): Polônia (anfitriã), França, Eslovênia, Israel, Islândia e Bélgica

