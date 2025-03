Depois de Anthony Davis, dupla do Mavs pode voltar de lesão

O Dallas Mavericks tem lidado com muitos problemas na NBA. No entanto, na reta final de temporada, a franquia tem tido retornos importantes para a disputa da Conferência Oeste. Após Anthony Davis, por exemplo, o Mavs pode ter Dereck Lively e Daniel Gafford retornando de lesão.

De acordo com o portal ClutchPoints, a dupla pode retornar de lesão já nesta segunda-feira (31), no duelo entre Brooklyn Nets e Dallas Mavericks. No relatório médico do time, o primeiro é questionável pela fratura no tornozelo esquerdo. O segundo, enquanto isso, é listado como provável após ficar fora por um entorse no joelho direito.

Gafford e Lively, aliás, eram previstos para o duelo de sábado (29), entre Mavericks e Chicago Bulls. A equipe, porém, decidiu preservá-los, uma vez que o duelo era fora de casa. Portanto, de volta à casa do Mavs, os dois devem compor o elenco após um longo período fora.

Lively não joga pelo Mavs desde janeiro, após sofrer a lesão por estresse no tornozelo direito. Ele vinha sendo o pivô titular de Dallas na temporada, após boas partidas com a equipe. Em 32 jogos, ele teve médias de 9.1 pontos, 7.8 rebotes e 1.7 toco.

Gafford, por sua vez, sofreu a lesão e desfalcou o Mavs em fevereiro. A contusão, aliás, o fez seguir no elenco, uma vez que era cotado para a trade deadline da NBA. Em 51 jogos no ano, o pivô teve médias de 12.3 pontos, 6.9 rebotes e 1.9 toco.

A volta dos pivôs é uma boa notícia para a torcida do Mavs. Desde a chegada de Anthony Davis, afinal, o Mavs tem lidado com a lesão de diversos jogadores. O relatório de contusões, por exemplo, tem nove jogadores listados nesta segunda-feira. Desses, o camisa 3, além de Gafford e Caleb Martin são prováveis, enquanto Lively é questionável.

Por fim, Kyrie Irving segue fora após a cirurgia no joelho esquerdo. Já Dante Exum, Olivier-Maxence Prosper, Brandon Williams e Keesler Edwards também desfalcam o Mavs por tempo indeterminado.

Apesar dos desfalques, o Mavs vem em boa fase desde a volta de Davis por lesão. Com o pivô, o time venceu três dos últimos quatro jogos e voltou a nona posição do Oeste. Na reta final de 2024/25, a franquia tem 37 vitórias e 38 derrotas e é cotada para alcançar uma vaga das vagas de play-in na Conferência.

