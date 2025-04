Damian Lillard sofre lesão preocupante e causa medo no Bucks

Damian Lillard sofreu uma lesão preocupante durante o quarto jogo da série entre Milwaukee Bucks e Indiana Pacers, nesse domingo (27). A situação ocorreu logo no início da partida, na metade do primeiro quarto. Durante um rebote ofensivo, o veterano se desequilibrou e caiu. De imediato, o armador colocou a mão no tornozelo esquerdo e ficou desolado em quadra.

Mas, sem conseguir apoiar o pé no chão, Lillard saiu carregado por integrantes do staff do Bucks e não retornou ao jogo. De acordo com o insider Chris Haynes, o temor da franquia é de que a lesão seja grave. Segundo o jornalista, há a suspeita de que Lillard tenha rompido o tendão de Aquiles esquerdo.

Essa, aliás, é uma das lesões mais brutais do esporte. O prazo estimado para recuperação é de até um ano. Ou seja, Lillard poderá perder o início da próxima temporada da NBA. O detalhe é que, na série de playoffs de 2024 contra o mesmo Pacers, o armador sofreu uma distensão no tendão de Aquiles direito. Devido ao problema, o craque ficou de fora de dois dos seis jogos do confronto.

A potencial lesão severa é mais um revés de Damian Lillard no Bucks. Afinal, na última semana, ele voltou a jogar após ser diagnosticado com um coágulo sanguíneo na panturrilha direita. Em geral, jogadores perdem vários meses em recuperação. Mas, no caso do jogador de 34 anos, o retorno foi rápido. Afinal, ele desfalcou o time de Milwaukee por menos de um mês.

O armador estreou nos playoffs na segunda partida da série contra o Pacers. Sem ritmo de jogo, Lillard teve uma atuação discreta: 14 pontos e sete assistências. Além disso, acertou apenas 31% dos arremessos de quadra, com quatro cestas em 13 tentativas.

Porém, o jogo seguinte foi ainda pior. Apesar da vitória do Bucks, Lillard não foi bem. Fez só sete pontos, deu cinco assistências e voltou a arremessar mal. Desse modo, converteu míseros dois arremessos em 12 tentativas. Ou seja, um aproveitamento pífio de 17%.

Abalado pela lesão de Damian Lillard, o Bucks foi presa fácil no quarto jogo da série. Assim, mesmo fora de casa, o Pacers levou a melhor por 129 a 103. Agora, portanto, o time de Milwaukee está com as costas na parede. Afinal está a uma derrota da terceira eliminação seguida na primeira rodada dos playoffs.

Damian Lillard chegou ao Bucks em setembro de 2023, após uma troca tripla que envolveu Phoenix Suns e Portland Trail Blazers. Ao adicionar um astro para atuar ao lado de Giannis Antetokounmpo, a franquia de Milwaukee visou o segundo título da NBA na década. Mas, até o momento, nada saiu como esperado. Em 2023/24, equipe de Milwaukee caiu para o Pacers na primeira rodada. Agora, a tendência é que o roteiro se repita.

Em 132 jogos pelo Bucks, Damian Lillard tem médias de 24,6 pontos e sete assistências. O armador, aliás, possui contrato até 2027. Nas próximas duas temporadas, ele vai receber US$112,6 milhões em salários.

