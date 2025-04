Bucks define retorno de Damian Lillard à NBA

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Milwaukee Bucks definiu o retorno de Damian Lillard para os playoffs da NBA. Ainda segundo o jornalista, o astro deve reforçar o time no Jogo 2 ou 3 da série de primeira rodada contra o Indiana Pacers. Portanto, ele deve voltar na terça-feira (22), ou na sexta-feira (25).

Ainda sem Lillard, o Bucks perdeu o Jogo 1 contra o Pacers, no sábado, fora de casa, por 117 a 98. O segundo confronto da série também será em Indiana. Então, o mando de quadra muda no terceiro embate e vai para Milwaukee.

“Acho que não podemos tornar os dias, as oportunidades e todas as coisas da sua vida como garantidas. Tudo está acontecendo no tempo perfeito ao meu ver. Então, no momento em que eu sentir que posso jogar, eu vou”, disse o armador.

Publicidade

Na quinta-feira, Charania já havia informado que Damian Lillard poderia retornar ao Bucks nos playoffs da NBA. No entanto, ainda não tinha um prazo definido. O veterano se recuperou do problema de coágulo na panturrilha que o deixou fora desde 18 de março.

“Ótimas notícias. Estou feliz por ele estar saudável, recuperado e capaz de voltar e jogar basquete novamente”, disse Giannis Antetokounmpo sobre o companheiro. “Ele melhora o nosso time. Isso porque é um dos melhores jogadores da liga. Então, espero que quando ele estiver pronto – não sei quando será – que possa voltar, elevar nosso time e nos ajudar a vencer jogos”.

Publicidade

Leia mais!

Lillard foi diagnosticado com trombose venosa profunda. Ou seja, uma condição que envolve a formação de coágulos sanguíneos, geralmente em áreas como pernas e panturrilhas. Apesar de rara entre atletas de elite, a situação era considerada delicada. Vale lembrar que é o mesmo problema que afetou Victor Wembanyama.

O craque participou de seu primeiro treino completo na quinta-feira. Então, esperava-se que ele precise de uns dias intensificar as atividades e voltar a um jogo oficial. Neste momento, o retorno de Lillard é uma questão de encontrar sua resistência no basquete.

Publicidade

Médicos disseram que a velocidade da recuperação de Lillard nunca foi vista antes. Mas, isso ocorreu graças ao tratamento precoce, à detecção precoce e aos especialistas que trabalharam com ele antes de um diagnóstico formal.

Após o sucesso do tratamento, Lillard não precisará mais tomar remédios. Assim, está liberado para os treinos do Bucks. O jogador teve médias de 24,9 pontos e 7,1 assistências em 58 jogos na temporada. Entretanto, não esteve nas últimas 14 partidas do Bucks antes dos playoffs.

Publicidade

Mesmo assim, durante sua ausência, o Bucks conseguiu manter um bom desempenho. Afinal, venceu dez das últimas 14 partidas. Milwaukee, aliás, terminou a fase regular com oito vitórias seguidas. Portanto, a melhor marca da NBA no período.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA