Damian Lillard conta história inusitada envolvendo Jrue Holiday

O craque Damian Lillard contou uma história inusitada envolvendo Jrue Holiday, agora seu companheiro no Portland Trail Blazers. Há duas temporadas, o cestinha foi trocado para o Milwaukee Bucks. Já o especialista defensivo, fez o caminho contrário. No entanto, Holiday nem chegou a ir para Portland, pois foi negociado para o Boston Celtics, quatro dias após a troca original.

O camisa 0 foi para o Bucks, mas sua família permaneceu em Portland. Esse, inclusive, foi um dos motivos do seu retorno ao Blazers. Enquanto atuou em Milwaukee, Lillard morou de aluguel na casa de Holiday. Afinal, Jrue jogou na cidade por três temporadas e criou vínculo com a comunidade local. Por isso, ele foi surpreendido com a saída do Bucks e alugou o imóvel para o seu substituto.

Então, nas últimas duas temporadas, os dois conversavam com frequência, como inquilino e proprietário. O maior cestinha do Blazers, então, trouxe à tona um tema recorrente nessas conversas. Segundo Lillard, ele passou muita raiva com a internet sem fio (wi-fi) da casa de Holiday. Uma dessas interações, aliás, foi vista durante um duelo na NBA.

“Quando eu morava em Milwaukee, aluguei a casa dele (Jrue Holiday) por dois anos. Então, conversávamos muito. Tipo, eu reclamava direto com ele sobre o wi-fi. Tem um vídeo em que aperto a mão dele durante um jogo do Bucks em Boston. Rolou uma interação nossa e as pessoas ficaram pensando: ‘o que está acontecendo?’. Então, nós estávamos literalmente falando sobre o problema do wi-fi na casa dele”, contou o craque, em entrevista para a repórter Brenna Greene, da KOIN News.

Agora, Damian Lillard e Jrue Holiday serão companheiros de equipe na NBA. Vale lembrar que os dois já atuaram juntos pela seleção dos EUA. Tanto que foram campeões olímpicos em Tóquio (2021).

Em Portland, os veteranos serão os mentores do jovem elenco do Blazers. Com 35 anos cada, Lillard e Holiday são os mais experientes da equipe. Como ainda passa por um processo de reconstrução, o Blazers conta com nove atletas de 25 anos ou menos. O mais novo deles é o pivô chines Hansen Yang (20), escolhido na primeira rodada do último Draft.

No entanto, Damian Lillard terá que esperar um pouco para jogar com Jrue Holiday. Afinal, o camisa 0 rompeu o tendão de Aquiles esquerdo. Desse modo, ele deverá desfalcar o Blazers por um longo período. A tendência, aliás, é que o armador só volte a atuar em 2026/27.

Em seu retorno a Portland, Lillard fechou um acordo de três temporadas por US$42 milhões. Esse, aliás, deverá ser o último contrato de sua carreira. Holiday, aliás, também possui vínculo com o Blazers pelas próximas três campanhas, mas vai receber US$104,4 milhões em salários.

