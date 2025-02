Confira jogadores que ainda podem reforçar times da NBA

O mercado de jogadores dispensados tem vários nomes que ainda podem reforçar times da NBA. Embora sejam atletas que foram mandados embora de seus antigos times, alguns têm experiência em playoffs e são bons defensores ou arremessadores. Assim, podem ser boas peças para completaram elencos de equipes que concorrem aos playoffs. O Jumper Brasil, então, separou alguns nomes. Confira!

Daniel Theis

O Oklahoma City Thunder dispensou Daniel Theis após adquiri-lo em uma troca com o New Orleans Pelicans. O pivô teve médias de 4.3 pontos e 4.3 rebotes em 38 partidas por New Orleans. Está há oito anos na NBA, e já atuou como pivô titular do Boston Celtics 2019/20, além de boas campanhas como reserva.

Lonnie Walker IV

Atualmente, Lonnie Walker está no Zalgiris, da Lituânia, disputando a EuroLiga, mas seu contrato prevê uma cláusula que lhe permite sair até 18 desse mês. Assim, o armador pode ser um bom reforço. Na NBA, jogou por seis anos e acumulou médias de 9.8 pontos, 2.3 rebotes e 1.5 assistências por jogo.

Reggie Jackson

Reggie Jackson é conhecido por boas temporadas saindo do banco do Los Angeles Clippers. No entanto, não foi bem pelo Philadelphia 76ers, e a equipe o enviou para o Washington Wizards em troa. Então, a equipe da capital americana dispensou o armador. Pelo Sixers, teve médias de 4.4 pontos, 1.4 rebotes e 1.5 assistências, com só 12.4 minutos por jogo.

Ben Simmons

Ben Simmons teve anos difíceis no Brooklyn Nets. Isso porque lutou contra com lesões, críticas da torcida e problemas psicológicos. Agora, o armador foi dispensado pela equipe e pode ir atrás de um novo time. Pelo Nets, em 2024/25, somou médias de 6.2 pontos, 6.9 rebotes e 5.2 assistências.

Mo Bamba

Mo Bamba teve médias de 4.6 pontos e 4.3 rebotes em 28 jogos pelo Los Angeles Clippers. O pivô, selecionado no Draft de 2018, tem boa envergadura e 2.13 metros de altura, podendo servir como um defensor saindo do banco. No entanto, tem dificuldades para acompanhar jogadores mais rápidos no ataque. Mas é uma opção para times que precisam reforçar o garrafão.

Jalen Hood-Schifino

Segundanista, Jalen Hood-Schifino foi dispensado pelo Los Angeles Lakers por conta de espaço no elenco. Nesta temporada, só participou de dois jogos, mas já mostrou potencial na faculdade e pode ser aposta de algum time em reconstrução.

Esperando a dispensa

Enquanto isso, outros jogadores que ainda podem reforçar times na NBA estariam negociando contratos de dispensa. Dessa forma, o portal NewsWeek informou que Malcolm Brogdon, do Washington Wizards, Bruce Brown, do Toronto Raptors, e Bojan Bogdanovic, do Brooklyn Nets, também podem estar disponíveis no mercado nos próximos dias.

Da mesma forma, o site The Athletic apresentou mais nomes. Então, o portal apontou jogadores como D’Angelo Russell, do Nets, Chris Boucher, do Raptors, Tre Jones, do Chicago Bulls, e Larry Nance Jr., do Atlanta Hawks, como nomes a serem observados.

No entanto, para assinarem com jogadores no mercado de buyout, as equipes devem estar abaixo do segundo teto de multas da NBA. Então, alguns times não poderão se reforçar com esses atletas. São os casos de Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves e Boston Celtics.

