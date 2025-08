Com futuro incerto no Bulls, Nikola Vucevic vira alvo do Lakers

De acordo com Anthony Irwin, do site ClutchPoints, o Los Angeles Lakers está monitorando a situação de Nikola Vucevic no Chicago Bulls. Não é de hoje que o time de Illinois tenta negociar o pivô. Mas, por vários motivos, os esforços para buscar uma troca não avançaram. Então, uma rescisão de contrato passou a ser um caminho comentado ao redor da NBA. Neste cenário, a equipe da Califórnia pode ir atrás do jogador.

Continua após a publicidade

Por outro lado, o jornalista indicou que este pode ser o elenco que o técnico JJ Redick terá no início de 2025/26. Embora o time possa abrir outra vaga para outro agente livre, o preço para isso ou os tipos de jogadores ainda disponíveis não interessam à franquia. Apesar disso, Nikola Vucevic seria um nome que o Lakers pode ir atrás, caso deixe o Bulls.

“Ainda há alguns agentes livres interessantes, sem contar os possíveis candidatos a uma rescisão contratual, como Nikola Vucevic, do Bulls. Assim como fez com Marcus Smart, o Los Angeles Lakers está monitorando essa situação de perto”, disse Irwin.

Continua após a publicidade

O Bulls vive um processo de reformulação em seu elenco e, com isso, vários veteranos foram embora. DeMar DeRozan e Zach LaVine, por exemplo, já saíram. Vucevic é um dos poucos que ficaram do “núcleo antigo” no elenco. Houve momentos em que as ofertas pelo pivô não agradaram e, agora, nem interessados parecem existir mais. Fischer crê que ele inicia a próxima temporada em Chicago, mas não fica até o fim da campanha.

Leia mais!

Agora, com um grupo mais jovem, Vucevic pode deixar o Bulls antes mesmo do início da campanha de 2025/26 da NBA. Apesar de várias conversas sobre trocas, a direção jamais passou perto de fechar algo. Hoje, as propostas desapareceram, pois nenhum time quer se comprometer com seu salário e correr riscos de ele sair ao fim da temporada. Neste caso, portanto, apenas via dispensa.

Continua após a publicidade

Dessa forma, de acordo com Jake Fischer, do site Bleacher Report, tudo indica que a única opção viável vai ser o fim amigável do acordo.

“Eu não vejo uma troca para Nikola, pois não existe mercado para isso. Estamos falando há meses sobre isso, desde a última trade deadline. E nada mudou desde fevereiro. Por isso, nessa, acho que o caminho mais provável é uma rescisão. A minha aposta é que a chance de ser dispensado hoje é bem maior do que acharem algum interessado em adquiri-lo”, informou o jornalista.

Continua após a publicidade

Vucevic, aliás, terá o seu contrato expirando ao final da próxima temporada. Nesse período, ele vai receber US$21,5 milhões em salários. Por isso, é interessante para o Chicago Bulls negociá-lo antes que ele se torne agente livre irrestrito, em 2026. Nesse caso, afinal, ele sairia de “graça”.

Enquanto isso, para o Lakers ter Nikola Vuvevic, precisaria buscar algum buyout (acordo entre jogador e time para encerrar o contrato antes do prazo). Entre os nomes possíveis estão Maxi Kleber e Gabe Vincent. O objetivo, portanto, seria abrir espaço salarial.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA