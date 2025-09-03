Com Alperen Sengun decisivo, Turquia vence Sérvia e segue invicta no EuroBasket

Em grande jogo para encerrar o Grupo A do EuroBasket, Turquia contou com Alperen Sengun decisivo para bater a Sérvia por 95 a 90, nesta quarta-feira (3). Em um dos melhores jogos do torneio até agora, o duelo teve muitas alternâncias no placar, mas o craque do Houston Rockets levou a melhor em duelo individual com Nikola Jokic para manter sua seleção invicta na primeira fase.

Como resultado da boa atuação de Alperen Sengun na vitória, a Turquia garantiu vaga às oitavas de final do EuroBasket na primeira posição do Grupo A. Então, vai enfrentar a Suécia, que terminou na quarta posição do Grupo B. A Sérvia, por sua vez, ficou em segundo e terá pela frente a Finlândia de Lauri Markkanen.

Então, o confronto colocou frente a frente as duas seleções invictas do Grupo A. Ou seja, a Sérvia conheceu sua primeira derrota no torneio e a Turquia vai com moral para o mata-mata com cinco vitórias em cinco partidas disputadas.

Mais uma vez, Alperen Sengun foi o grande nome da Turquia. O pivô do Houston Rockets mostrou disposição nos dois lados da quadra e foi fundamental para o triunfo. Afinal, flertou com um triplo-duplo ao fazer 28 pontos, 13 rebotes e oito assistências. Portanto, foi o cestinha da partida. Além disso, o time turco contou com outros três jogadores acima de dois dígitos em pontuação.

Destaque para o armador Shane Larkin. O americano naturalizado turco anotou 23 pontos, nove assistências e cinco bolas de três. Vale lembrar que ele teve passagem na NBA em times como Boston Celtics e Dallas Mavericks. Outro nome com experiência na liga americana, Cedi Osman também foi importante na vitória. O ala anotou 16 pontos com quatro bolas do perímetro.

Enquanto isso, Nikola Jokic teve mais uma boa atuação. Apesar do começo lento, o astro do Denver Nuggets engrenou na segunda etapa e terminou com 22 pontos e nove rebotes. Ele foi fundamental, aliás, para que a Sérvia conseguisse passar à frente do placar no quarto período. Mesmo assim, não conseguiu manter a liderança. Além do pivô, a equipe contou com outros quatro nomes que estiveram acima de dez pontos.

Marko Gurduric foi responsável por 12 pontos e Filip Petrusev anotou 11. Já Nikola Jovic e Stefen Jovic fizeram dez pontos cada.

O jogo

Um dos destaques do EuroBasket, Alperen Sengun dominou o primeiro quarto com dez pontos e liderou a vitória parcial da Turquia sobre a Sérvia. Com bons primeiros dez minutos, o time turco saiu em vantagem no duelo dos líderes do Grupo A. Apesar de abrir diferença, a equipe sérvia encostou no placar nos segundos finais diminuindo para um ponto de desvantagem.

No segundo quarto, o duelo continuou equilibrado, mas com a Turquia ainda à frente na primeira metade. Cedi Osman e Nikola Jovic começaram a aparecer mais no jogo. No entanto, restando três minutos para o intervalo, a Sérvia assumiu a liderança e conseguir em vantagem de três pontos para o intervalo.

No entanto, na volta dos vestiários, a Turquia foi melhor. Com ótimo terceiro quarto, virou o jogo e chegou a impor oito pontos de frente. Sengun liderou sua equipe no período com bolas importantes, enquanto Nikola Jokic foi importante para manter a Sérvia na disputa e ir com apenas um ponto de diferença.

Então, apesar do time turco manter-se bem nos primeiros minutos do período final, Jokic assumiu a responsabilidade e colocou a Sérvia à frente de novo. A equipe chegou a abrir cinco pontos, mas permitiu que a Turquia virasse o confronto restando dois minutos para o fim.

(5-0) Turquia x Sérvia (4-1)

Destaques

Turquia

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 28 13 8 1 0 Shane Larkin 23 2 9 1 0 Cedi Osman 16 1 2 0 0 Ercan Osmani 10 5 2 2 0

Três pontos: 18-31 (58%) / Larkin: 5-8

Sérvia

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 22 9 4 3 1 Marko Gurduric 12 2 2 0 0 Filip Petrusev 11 3 2 0 1 Stefan Jovic 10 3 6 2 1 Nikola Jovic 10 1 0 0 0

Três pontos: 11-26 (42%) / Gurduric: 2-2

EuroBasket 2025 – Outros jogos do dia

Grupo A

(1-4) Estônia 65 x 68 Portugal (2-3)

De virada, Portugal vanceu a Estônia e assegurou vaga na próxima fase do EuroBasket. Protagonista da seleção portuguesa, Neemias Queta fez 15 pontos, em 22 minutos. No entanto, o pivô do Boston Celtics foi expulso no terceiro período. Sem Queta, o armador Rafael Lisboa foi decisivo e anotou os últimos sete pontos de Portugal.

(3-2) Letônia 109 x 75 Tchéquia (0-5)

Como esperado a Letônia amassou a Tchéquia, lanterna do grupo, e encerrou a fase de grupo no terceiro lugar. Diante de sua torcida, os letões colocaram 34 pontos de vantagem sobre os tchecos. Os irmãos Dairis e Davis Bertans foram os cestinhas, com 20 pontos cada. Já Kristaps Porzingis fez 16 pontos e sete rebotes em 18 minutos.

Grupo B

(1-4) Montenegro 83 x 89 Grã-Bretanha (1-4)

Apesar da grande atuação de Nikola Vucevic, Montenegro conseguiu a façanha de perder para a Grã-Bretanha, que conquistou sua primeira vitória no torneio. O pivô do Chicago Bulls, aliás, fez 31 pontos, 11 rebotes e sete assistências. Esse jogo, aliás, marcou a despedida do veterano, que se aposentou da seleção montenegrina. Já pelos britânicos, destaque para a dupla Akwasi Yeboah e Myles Hesson, que combinou para 48 pontos e 12 rebotes. Por fim, ambas as seleções estão eliminadas.

(3-2) Finlândia 61 x 91 Alemanha (5-0)

Com grande atuação de Franz Wagner, a Alemanha superou a Finlândia por 91 a 61, nesta quarta-feira, e garantiu a liderança do Grupo B do EuroBasket. O ala anotou 23 pontos e sete rebotes. Lauri Markkanen, por sua vez, teve atuação apagada com 11 pontos. Com o triunfo, a atual campeã mundial se manteve invicta no torneio com cinco vitórias em cinco jogos disputados. Enquanto isso, o time da casa sofreu o segundo revés, mas avançou às oitavas de final na terceira posição.

