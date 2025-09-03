Jonas Valanciunas lidera e Lituânia bate Suécia no EuroBasket

Liderada por Jonas Valanciunas, a Lituânia bateu a Suécia pela última rodada da fase de grupos do EuroBasket. No duelo que ocorreu nesta quarta-feira (3) em Tampere, na Finlândia, os lituanos venceram por 74 a 71. No entanto, ambas as seleções do grupo B estão classificadas à próxima fase da competição.
A Suécia foi melhor no primeiro tempo, tanto que abriu vantagem de seis pontos: 39 a 33. Mas na segunda etapa, a Lituânia conseguiu a virada. Quando restavam dois minutos para o fim, o jogo estava empatado. Os lituanos, então, defenderam bem as últimas posses e travaram o ataque sueco. Além disso fizeram os cinco pontos finais através de lances livres.
Em 25 minutos, Jonas Valanciunas fez 18 pontos e nove rebotes para ajudar a Lituânia a superar a Suécia. Ou seja, o pivô do Denver Nuggets flertou com o duplo-duplo.
Pela Suécia, o destaque foi Pelle Larsson. O novato do Miami Heat, aliás, também anotou 18 pontos. Desse modo foi o cestinha do duelo ao lado de Valanciunas.
Agora, a Lituânia aguarda o último duelo do grupo B, entre Alemanha e Finlândia, para saber sua posição final. Em caso de vitória alemã, os lituanos terminam na segunda colocação. Assim, o adversário nas oitavas do EuroBasket seria a Letônia, terceira do grupo A. Mas caso os donos da casa surpreendam a atual campeã mundial, a Lituânia pode cair para o terceiro lugar. Nesse caso, enfrentaria o segundo da outra chave (Sérvia ou Turquia).
A Suécia, por outro lado, acabou na quarta posição. Nas oitavas de final, os suecos vão pegar o vencedor do duelo entre Sérvia e Turquia, que se enfrentam ainda nesta quarta.
(4-1) Lituânia 74 x 71 Suécia (1-4)
Lituânia
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jonas Valanciunas
|18
|9
|2
|2
|2
|Arnas Velicka
|14
|1
|7
|1
|0
|Gytis Radzevicius
|13
|3
|0
|1
|0
|Azuolas Tubelis
|12
|12
|1
|0
|2
Três pontos: 2-18 (11%); Arnas Velicka: 1-5
Suécia
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Pelle Larsson
|18
|5
|2
|1
|0
|Tobias Borg
|13
|0
|0
|0
|0
Três pontos: 7-26 (27%); Tobias Borg: 3-4
EuroBasket 2025 – Outros jogos do dia
* Grupo A
(1-4) Estônia 65 x 68 Portugal (2-3)
De virada, Portugal vanceu a Estônia e assegurou vaga na próxima fase do EuroBasket. Protagonista da seleção portuguesa, Neemias Queta fez 15 pontos, em 22 minutos. No entanto, o pivô do Boston Celtics foi expulso no terceiro período. Sem Queta, o armador Rafael Lisboa foi decisivo e anotou os últimos sete pontos de Portugal.
(3-2) Letônia 109 x 75 Tchéquia (0-5)
Como esperado a Letônia amassou a Tchéquia, lanterna do grupo, e encerrou a fase de grupo no terceiro lugar. Diante de sua torcida, os letões colocaram 34 pontos de vantagem sobre os tchecos. Os irmãos Dairis e Davis Bertans foram os cestinhas, com 20 pontos cada. Já Kristaps Porzingis fez 16 pontos e sete rebotes em 18 minutos.
* Grupo B
(1-4) Montenegro 83 x 89 Grã-Bretanha (1-4)
Apesar da grande atuação de Nikola Vucevic, Montenegro conseguiu a façanha de perder para a Grã-Bretanha, que conquistou sua primeira vitória no torneio. O pivô do Chicago Bulls, aliás, fez 31 pontos, 11 rebotes e sete assistências. Esse jogo, aliás, marcou a despedida do veterano, que se aposentou da seleção montenegrina. Já pelos britânicos, destaque para a dupla Akwasi Yeboah e Myles Hesson, que combinou para 48 pontos e 12 rebotes. Por fim, ambas as seleções estão eliminadas.
