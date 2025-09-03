Jornalista acusa Clippers de pagar Kawhi Leonard por fora na NBA

A ida de Kawhi Leonard para o Los Angeles Clippers, na agência livre da NBA em 2919, foi uma das grandes surpresas daquela offseason. Afinal, o ala havia acabado de liderar o Toronto Raptors ao seu único título na liga meses antes. Jogadores, comissão técnica e a direção do time canadense ficaram surpresos quando o astro optou por deixar a equipe.

No entanto, Kawhi Leonard afirmou que seu sonho era voltar a jogar na região de Los Angeles, onde nasceu e estudou do colégio até deixar a universidade de San Diego State após dois anos. Além disso, ele jogaria ao lado de Paul George para formar uma das melhores duplas da liga, ao menos no papel, em busca de um título inédito para a equipe.

Agora, a situação pode complicar para o lado de Clippers e Leonard. Isso porque o jornalista Pablo Torre divulgou um vídeo em que acusa o ala de receber salários por fora do teto da NBA, o que é proibido. Na ocasião, ele fechou um acordo de US$142 milhões por quatro anos em 6 de julho de 2019, no mesmo dia em que George deixava o Oklahoma City Thunder em troca.

De acordo com Torre, Kawhi Leonard recebeu, por quatro anos, US$28 milhões de uma empresa com o nome de Aspiration, que entrou com pedido de falência recentemente. Entre os credores anuais da companhia estava a KL2 Aspire LLC. O jornalista mostrou que ela pertence ao ala do Clippers.

Torre entrevistou um dos funcionários da Aspiration, que revelou a manobra: o Clippers estaria pagando Kawhi Leonard por fora de seu contrato da NBA como se fosse uma ação de marketing da empresa. Leonard jamais fez alguma publicação ou publicidade sobre ela.

“Eles deram um jeito de burlar o teto salarial da NBA”, disse o funcionário. “O maior valor individual para publicidades que a Aspiration já fez foi dar a ele por absolutamente nada. Eu adoraria receber isso para não fazer nada”.

O jornalista diz que a empresa contratava grandes nomes por publicidade, como Drake e Robert Dawney Jr, por exemplo. Todos eles fizeram algo pela Aspiration em troca. No entanto, Kawhi Leonard jamais o fez.

Mas o grande detalhe é que a Aspiration, empresa com quem Leonard faria publicidade por quatro anos, foi financiada por Steve Ballmer, dono do Clippers. Caso tudo seja provado, time e jogador correm sérios riscos de punições severas por parte da NBA.

Vale lembrar que em 1999, o então ala Joe Smith aceitou um contrato muito abaixo do mercado para se juntar ao Minnesota Timberwolves. Ali, a NBA viu que havia algo errado e abriu uma investigação, pois o time queria dar a ele um novo acordo mais lucrativo anos depois. O negócio foi desfeito e a franquia perdeu três escolhas de primeira rodada consecutivas.

O Clippers só possui controle total de suas picks no Draft da NBA a partir de 2030. Ou seja, é difícil especular qual o tipo de punição da liga, caso comprove o fato.

Kawhi Leonard fechou novo contrato com o Clippers na NBA

Em janeiro de 2024, meses antes da agência livre da NBA, a direção do Clippers deu a Leonard um novo contrato, no valor de US$149.5 milhões por três anos. Ou seja, cerca de US$49.8 milhões anuais. O seu novo vínculo vai até 2026/27.

Kawhi Leonard, duas vezes campeão da NBA, sendo uma por San Antonio Spurs e, depois, pelo Toronto Raptors, já foi ao All-Star Game seis vezes e venceu duas vezes o prêmio demelhor defensor da liga. No entanto, desde que foi ao Clippers, ele vem tendo sérios problemas para ficar saudável.

Como resultado, Leonard ficou fora das Olimpíadas de Paris, em 2024. Ele só voltou às quadras em janeiro de 2025 e fez 37 jogos na última campanha da NBA. No total, ele fez 266 de possíveis 460 jogos com o time de Los Angeles. Ou seja, 57.8% deles.

Para a próxima temporada da NBA, Kawhi Leonard não tem nenhum problema de lesão e deve se apresentar ao Clippers no fim do mês para a fase de treinamentos de 2025/26. Aos 34 anos, ele fez médias de 21.5 pontos, 5.9 rebotes e 3.1 passes para a cesta, além de 41.1% nas bolas de três em 2024/25.

A NBA, por sua vez, deve ir atrás de tudo o que Torre diz. Até aqui, o Clippers diz que tem como provar que não existe nenhum tipo de acordo por fora com Leonard.

