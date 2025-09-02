EuroBasket: Guerschon Yabusele dá show e França vence Polônia

Com uma atuação de gala de Guerschon Yabusele, a França derrubou a invencibilidade da Polônia no EuroBasket. No duelo que ocorreu nesta terça-feira (2), em Katowice, os franceses venceram os donos da casa por 83 a 76. Desse modo, a França assumiu o terceiro lugar do grupo D. A Polônia, por sua vez, se mantém na segunda posição. No entanto, ambas as seleções já se garantiram na próxima fase.

Liderada pela dupla Jordan Loyd e Mateusz Ponitka, a equipe da casa foi melhor na etapa inicial. Tanto que abriu uma vantagem de três pontos sobre a França: 44 a 41. Loyd e Ponitka, então, combinaram para 20 pontos no primeiro tempo.

Mas na segunda etapa, o ala-pivô do New York Knicks roubou a cena. Desse modo, Guerschon Yabusele fez 23 pontos nos últimos dois períodos e, assim, fez a diferença para a França contra a Polônia. O camisa 7, aliás, terminou o jogo como cestinha (36 pontos).

Por fim, a França volta à quadra nesta quinta-feira (4). O adversário será a Islândia, lanterna do grupo. A bola vai subir às 9h (horário de Brasília). Já a Polônia enfrenta a Bélgica, no mesmo dia, mas a partir das 15h30.

(3-1) França 83 x 76 Polônia (3-1)

França

Jogador PTS REB AST STL BLK Guerschon Yabusele 36 6 2 0 2 Elie Okobo 14 3 10 0 0

Três pontos: 9-32 (28%); Guerschon Yabusele: 6-12

Polônia

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Loyd 18 5 3 1 0 Mateusz Ponitka 16 5 5 0 1 Michal Sokolowski 15 6 3 3 1

Três pontos: 8-20 (40%); Jordan Loyd: 2-5

EuroBasket 2025 – Outros jogos do dia

* Grupo C

(3-1) Grécia 77 x 80 Bósnia (2-2)

A Bósnia venceu a Grécia e embolou o grupo C. Os bósnios se aproveitaram da ausência do astro Giannis Antetokounmpo (poupado) para conseguir um triunfo essencial. O pivô Jusuf Nurkic foi o destaque, com 18 pontos e dez rebotes. Ou seja, alcançou o duplo-duplo.

(0-4) Chipre 61 x 93 Geórgia (2-2)

A Geórgia atropelou o Chipre e segue na disputa pela classificação à próxima fase. O cestinha do jogo foi Tornike Shengelia, com 27 pontos. Outro destaque georgiano foi o pivô Goga Bitadze, que conseguiu o duplo-duplo: 21 pontos e 13 rebotes.

(3-1) Itália 67 x 63 Espanha (2-2)

Em um jogo nervoso, a Itália venceu a Espanha e embolou a briga no grupo C. Os senegaleses naturalizados italianos – Mouhamet Diouf e Saliou Niang foram os destaques. O pivô fez 14 pontos e oito rebotes. Já o ala, que foi escolha do Cleveland Cavaliers no Draft deste ano, alcançou o duplo-duplo: dez pontos e dez rebotes, em apenas 15 minutos. Pela Espanha, o melhor em quadra foi Santi Aldama, que também conseguiu o duplo-duplo: 19 pontos e dez rebotes.

* Grupo D

(1-3) Bélgica 89 x 92 Israel (3-1)

Com direito a um sufoco no último período, Israel bateu a Bélgica e assegurou vaga na próxima fase do EuroBasket. Além disso, assumiu a liderança do grupo. Para variar, Deni Avdija foi o protagonista. Afinal, o ala do Portland Trail Blazers foi o cestinha do jogo, com 22 pontos.

(2-2) Eslovênia 87 x 79 Islândia (0-4)

A Eslovênia venceu a Islândia e se garantiu na próxima fase do EuroBasket. O craque Luka Doncic foi o destaque, com 26 pontos. Os islandeses, por outro lado, não têm chances de classificação.

