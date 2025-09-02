EuroBasket: Guerschon Yabusele dá show e França vence Polônia

Com uma atuação de gala de Guerschon Yabusele, a França derrubou a invencibilidade da Polônia no EuroBasket. No duelo que ocorreu nesta terça-feira (2), em Katowice, os franceses venceram os donos da casa por 83 a 76. Desse modo, a França assumiu o terceiro lugar do grupo D. A Polônia, por sua vez, se mantém na segunda posição. No entanto, ambas as seleções já se garantiram na próxima fase.
Liderada pela dupla Jordan Loyd e Mateusz Ponitka, a equipe da casa foi melhor na etapa inicial. Tanto que abriu uma vantagem de três pontos sobre a França: 44 a 41. Loyd e Ponitka, então, combinaram para 20 pontos no primeiro tempo.
Mas na segunda etapa, o ala-pivô do New York Knicks roubou a cena. Desse modo, Guerschon Yabusele fez 23 pontos nos últimos dois períodos e, assim, fez a diferença para a França contra a Polônia. O camisa 7, aliás, terminou o jogo como cestinha (36 pontos).
Leia mais!
- Boletim de rumores e trocas da NBA (02/09/2025)
- Estrelas da NBA podem começar temporada sem contrato
- Em alta na NBA, Alperen Sengun faz história no EuroBasket
Por fim, a França volta à quadra nesta quinta-feira (4). O adversário será a Islândia, lanterna do grupo. A bola vai subir às 9h (horário de Brasília). Já a Polônia enfrenta a Bélgica, no mesmo dia, mas a partir das 15h30.
(3-1) França 83 x 76 Polônia (3-1)
França
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Guerschon Yabusele
|36
|6
|2
|0
|2
|Elie Okobo
|14
|3
|10
|0
|0
Três pontos: 9-32 (28%); Guerschon Yabusele: 6-12
Polônia
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jordan Loyd
|18
|5
|3
|1
|0
|Mateusz Ponitka
|16
|5
|5
|0
|1
|Michal Sokolowski
|15
|6
|3
|3
|1
Três pontos: 8-20 (40%); Jordan Loyd: 2-5
EuroBasket 2025 – Outros jogos do dia
* Grupo C
(3-1) Grécia 77 x 80 Bósnia (2-2)
A Bósnia venceu a Grécia e embolou o grupo C. Os bósnios se aproveitaram da ausência do astro Giannis Antetokounmpo (poupado) para conseguir um triunfo essencial. O pivô Jusuf Nurkic foi o destaque, com 18 pontos e dez rebotes. Ou seja, alcançou o duplo-duplo.
(0-4) Chipre 61 x 93 Geórgia (2-2)
A Geórgia atropelou o Chipre e segue na disputa pela classificação à próxima fase. O cestinha do jogo foi Tornike Shengelia, com 27 pontos. Outro destaque georgiano foi o pivô Goga Bitadze, que conseguiu o duplo-duplo: 21 pontos e 13 rebotes.
(3-1) Itália 67 x 63 Espanha (2-2)
Em um jogo nervoso, a Itália venceu a Espanha e embolou a briga no grupo C. Os senegaleses naturalizados italianos – Mouhamet Diouf e Saliou Niang foram os destaques. O pivô fez 14 pontos e oito rebotes. Já o ala, que foi escolha do Cleveland Cavaliers no Draft deste ano, alcançou o duplo-duplo: dez pontos e dez rebotes, em apenas 15 minutos. Pela Espanha, o melhor em quadra foi Santi Aldama, que também conseguiu o duplo-duplo: 19 pontos e dez rebotes.
* Grupo D
(1-3) Bélgica 89 x 92 Israel (3-1)
Com direito a um sufoco no último período, Israel bateu a Bélgica e assegurou vaga na próxima fase do EuroBasket. Além disso, assumiu a liderança do grupo. Para variar, Deni Avdija foi o protagonista. Afinal, o ala do Portland Trail Blazers foi o cestinha do jogo, com 22 pontos.
(2-2) Eslovênia 87 x 79 Islândia (0-4)
A Eslovênia venceu a Islândia e se garantiu na próxima fase do EuroBasket. O craque Luka Doncic foi o destaque, com 26 pontos. Os islandeses, por outro lado, não têm chances de classificação.
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA