Em alta na NBA, Alperen Sengun faz história no EuroBasket

Pivô do Houston Rockets, Alperen Sengun vem fazendo como na NBA e liderando a Turquia no EuroBasket 2025. Pela seleção de seu país, até aqui, são quatro vitórias em quatro jogos. Mas mais do que isso, ele é o grande destaque e eleva o nível de seus colegas no torneio.

Após vencer a Estônia nesta segunda-feira (1) por 84 a 64, Alperen Sengun chegou a três jogos consecutivos com uma marca histórica. Isso porque ele é o primeiro jogador no torneio a ter ao menos 20 pontos, cinco rebotes e cinco assistências em cada um dos embates nos últimos 30 anos.

Até aqui, o astro da NBA é o nono em média de pontos (20), quarto em rebotes (8.8), terceiro em assistências (6.5) e sétimo em tocos (1.0) no EuroBasket. É fato que a Turquia conta com sete jogadores que estão ou já passaram pela liga dos EUA, mas Sengun vem fazendo a diferença. Afinal, apenas cinco seleções estão invictas no torneio e uma delas é a sua.

E Alperen Sengun viu seu time bater seus oponentes por uma margem de 23.7 pontos, o que só a Alemanha, atual campeã mundial, faz melhor até aqui, com 33.5 a mais que os adversários. Isso mostra o quanto a Turquia evoluiu e vem mostrando ser mais do que apenas uma grande surpresa.

Na próxima quarta-feira (3), a Turquia vai enfrentar a Sérvia, a outra invicta do grupo A. É uma das partidas mais aguardadas do EuroBasket, pois Alperen Sengun vai encontrar o três vezes MVP da NBA Nikola Jokic. Será o último jogo da primeira fase para os turcos, que já estão classificados para as oitavas, que começam já no dia 6.

Além de ser um jogo entre dois grandes pivôs da NBA (Sengun e Jokic), é o que vai definir quem fica em primeiro no grupo. Ou seja, as seleções buscam ficar com as melhores campanhas para terem pela frente equipes não tão fortes já na fase de oitavas.

All-Star pela primeira vez na última temporada da NBA, Alperen Sengun vai jogar ao lado de Kevin Durant em 2025/26. Como resultado, o Rockets já é um dos principais candidatos do Oeste para a próxima campanha. Vale lembrar que a fase regular começa no dia 21 de outubro e o Rockets vai enfrentar o Oklahoma City Thunder, atual campeão, na estreia.

Sengun espera que o Rockets seja um alvo na próxima temporada da NBA, ao contrário do que aconteceu até então em sua carreira.

“Na última temporada, cada vitória que tivemos foi um sucesso. Mas, agora, cada derrota vai ser um fracasso. A situação mudou porque as expectativas mudaram para a próxima campanha. Nós vamos estar sob pressão desde o jogo de estreia, mas acredito na força do grupo. Mas eu creio que o nosso grupo tem total capacidade para lidar com esse tipo de cobrança”, disse Alperen Sengun, em entrevista recente.

