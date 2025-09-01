EuroBasket: Kristaps Porzingis lidera e Letônia bate Portugal

Com uma grande atuação de Kristaps Porzingis, a Letônia bateu Portugal, nesta segunda-feira (1), pelo EuroBasket. Diante de sua torcida, em Riga, os letões venceram por 78 a 62. Agora, os donos da chegam a duas vitórias em quatro jogos. Os portugueses, por outro lado, sofreram o terceiro revés, também em quatro partidas.

Continua após a publicidade

O jogo, aliás, marcou o duelo entre dois pivôs que foram atuaram campeões no Boston Celtics. Afinal, o destaque de Portugal é Neemias Queta, cotado para ser titular da equipe na próxima temporada da NBA. No entanto, Kristaps Porzingis levou a melhor sobre o ex-companheiro.

Apoiada pela torcida, a seleção da Letônia fez uma exibição de alto nível no primeiro tempo. Desse modo foi para o intervalo com uma vantagem de 21 pontos: 50 a 29. Portanto, encaminhou a segunda vitória no EuroBasket nos primeiros 24 minutos.

Continua após a publicidade

Assim, o time anfitrião administrou a vantagem na segunda etapa. Kristaps Porzingis foi o destaque da Letônia em mais um triunfo no EuroBasket. Em 25 minutos, o jogador do Atlanta Hawks fez 21 pontos e nove rebotes. Ou seja, flertou com o duplo-duplo. Já Queta conseguiu 16 pontos e sete rebotes.

Leia mais!

Na última rodada do grupo A, a Letônia vai enfrentar a Tchéquia, que ainda não venceu no torneio. A bola vai subir nesta quarta-feira (3), ao meio-dia (horário de Brasília). Portugal, por sua vez, terá a Estônia pela frente, no mesmo dia, mas a partir das 8h45. O duelo é decisivo, já que o vencedor assegura vaga na próxima fase.

Continua após a publicidade

(1-3) Portugal 62 x 78 Letônia (2-2)

Portugal

Jogador PTS REB AST STL BLK Rafael Lisboa 17 2 4 0 0 Neemias Queta 16 7 1 0 1

Três pontos: 7-25 (28%); Rafael Lisboa: 3-5

Continua após a publicidade

Letônia

Jogador PTS REB AST STL BLK Kristaps Porzingis 21 9 3 0 1 Rolands Smits 15 7 0 0 0 Davis Bertans 14 6 0 0 2 Dairis Bertans 11 3 2 0 0

Três pontos: 14-40 (35%); Kristaps Porzingis: 5-12

Continua após a publicidade

EuroBasket 2025 – Outros jogos do dia

* Grupo A

(1-3) Estônia 64 x 84 Turquia (4-0)

Já classificada, a Turquia segue invicta no EuroBasket. A vítima da vez foi a Estônia. Para variar, Alperen Sengun foi o protagonista. Afinal, o astro do Houston Rockets fez 21 pontos, oito rebotes e cinco assistências.

Continua após a publicidade

(4-0) Sérvia 82 x 60 Tchéquia (0-4)

Em ritmo de treino, a invicta Sérvia venceu a Tchéquia, lanterna do grupo. Desse modo, o técnico Svetislav Pesic rodou o elenco. Assim, nenhum dos 11 jogadores sérvios atuou mais do que 23 minutos. O cestinha foi o armador Aleksa Avramovic, com 14 pontos.

* Grupo B

(1-3) Suécia 81 x 87 Montenegro (1-3)

Continua após a publicidade

Montenegro bateu a Suécia e, assim, conseguiu a primeira vitória no EuroBasket. O veterano Nikola Vucevic foi o destaque montenegrino, com 23 pontos, 15 rebotes e três tocos. Ou seja, alcançou o duplo-duplo. Mas o cestinha do jogo foi o sueco Pelle Larsson. Aliás, o novato do Miami Heat fez 28 pontos.

(4-0) Alemanha 120 x 57 Grã-Bretanha (0-4)

A Alemanha não teve piedade da Grã-Bretanha e alcançou uma vitória histórica. Afinal, essa foi a maior diferença de pontos (63) no torneio no século XXI. Além disso, desde 1969, uma seleção não tinha mais do que o dobro de pontos do adversário no EuroBasket. Tristan da Silva foi o cestinha, com 25 pontos. Já Franz Wagner conseguiu o duplo-duplo: 18 pontos e dez assistências.

Continua após a publicidade

(3-1) Finlândia x Lituânia (3-1)

A Lituânia derrubou a invencibilidade da Finlândia. Os lituanos bateram os donos da casa graças a uma boa atuação coletiva. O destaque foi Rokas Jokubaitis, com 16 pontos e nove assistências. No entanto, o armador saiu lesionado no último período e preocupa para o restante do EuroBasket. Lauri Markkanen, por sua vez, conseguiu o duplo-duplo: 19 pontos e 11 rebotes.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA